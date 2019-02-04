Savunmanın kalbindeki güç birliği büyüyor

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Savunma ve havacılık sanayisinin kalbini oluşturan Ankara'da, bu alanda faaliyet gösteren KOBİ'ler de önemli sorumluluklar üsteleniyor. OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) çatısı altında bir araya gelen KOBİ'ler hem kabiliyetlerini artırıyor hem de iş birliklerini güçlendiriyor.

Savunma ve havacılık sektöründeki yerli ve milli üretimin artışıyla birlikte ana yüklenicileri destekleyecek şekilde tasarım, dizayn, sistem üretimi yapabilecek nitelikte KOBİ'lere gereksinim artıyor.

Savunma Sanayii Başkanlığının öncülüğünde KOBİ'lerin bu niteliklere ulaşması için bir dizi çalışma yürütülüyor. Bunun yanında KOBİ'ler de gerek öz kaynakları gerekse bir araya gelerek oluşturdukları kümelenme gibi organizasyonlarla kabiliyetlerini artırmaya çalışıyor.

Türkiye'nin savunma ve havacılık alanındaki en önemli kümelenmelerinden biri olan OSSA, bu ihtiyaçlara cevap vermede önemli bir rol üstleniyor.

Savunma ve havacılık sektörlerinde mal ya da hizmet üreten KOBİ’lerin bir araya gelerek oluşturdukları ortak hareket sayesinde 2008'de kurulan OSSA, geçen sürede önemli aktör haline geldi.

Küme üyesi KOBİ’lerin cirosunun önemli bir bölümünü savunma ve havacılık sanayisi gelirleri oluşturuyor. ASELSAN, HAVELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayisi, ROKETSAN, FNSS, Boeing, Sikorsky gibi ana sanayi firmalarının onaylı alt tedarikçilerinin üye olduğu OSSA, yeni katılımlarla hem büyüyor hem de yeni iş birliklerine kapı aralıyor.

OSSA'ya, son dönemde çeşitli uzmanlıklara sahip 38 firma daha katıldı ve üye sayısı 211'e ulaştı. Kümelenme üyeleri yaklaşık 7 bin 500 kişiyi istihdam ediyor.

OSSA, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında yerli üretimin payını artırmak, savunma sanayisindeki KOBİ’lerin ulusal ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü yükseltmek, artan iş birlikleri ve gelişen yetenekler ile tercih edilen alt tedarikçiler oluşturmak, nihai ürünlerle uluslararası pazarlara açılmak gibi hedefler doğrultusunda faaliyetlerine devam ediyor.

- Yerli mühendislik ve üretim gücü aynı çatı altında

Kümelenmenin yeni üyelerinden Anova, 100’den fazla mühendisi ile mekanik/elektronik tasarım, simülasyon ve üretim hizmetlerini bütünleşik olarak sunabiliyor; test ve kalifikasyon tecrübesi ile kritik/stratejik ürün ve alt sistemleri yerlileştiriyor. Anova, savunma ve havacılıkta mühendislik, ürün ve alt sistem gereksinimlerine çözüm üretiyor, yerlileştirme ve teknoloji kazanımı konularında önemli katkılar sağlıyor.

Pi Makina, özgün tasarım yükleyici ve greyderlerle halihazırda Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet veriyor. Ar-Ge çalışmaları ve deneyimleri sonuncunda 4x2, 4x4, 6x4 ve 6x6 araç ailesi oluşturarak üretimlerine başlayan Pi Makina, araçlardaki aktarma gruplarının tasarımını ve üretimini de gerçekleştiriyor.

Sanayide ihtiyaç duyulan makine ve tezgahların tedariki ve yenilenmesi faaliyetleri yürüten Tezmaksan Makina Sanayi ve Ticaret AŞ, sunduğu çözümlerle savunma ve havacılık firmalarının hassas üretim konusundaki gereksinimlerine yanıt veriyor.

Galen Teknoloji, tasarım, kurulum ve yazılım geliştirme faaliyetleri ile başta içten yanmalı motorlar, türbin motorlar, elektrik motorları, hibrit motorlar ve transmisyon test sistemleri olmak üzere tüm dönen makinaların yük altında performans testleri konusunda çözümler sunuyor.

Uluslararası standartlarda askeri ve sivil alanda ileri teknolojileri kullanarak çözümler sunan Altay Yazılım, 2003’te Türkiye’nin ilk savunma yazılımı ihracatını gerçekleştirdi. Yıllar içinde bu başarıya yenilerini ekleyen Altay Yazılım, özgün yazılımları 17 ülkede hizmet veriyor.

Garanti Giyim Kompozit, yüksek teknoloji ürünü malzemelerden, askeri, profesyonel ve sivil kullanım için çeşitli koruyucu balistik kompozit ürünler, performans artırıcı giyim eşyaları ve teçhizatlar üretiyor.