Savunmanın devleri Ankara'da buluşacak

ANKARA (AA) - Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) himayesinde, OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) tarafından, 23-25 Ekim'de "4. Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri (ICDDA)" etkinliği gerçekleştirilecek.

OSTİM'den yapılan açıklamaya göre, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezi'nde yapılacak ICDDA, sektörün "küresel devleri"ni KOBİ'lerle bir araya getirecek.

SSB'nin himayesinde, OSSA tarafından düzenlenen etkinlikte, ikili iş görüşmeleri gerçekleştirme, mevcut iş ilişkilerini geliştirme, yeni iş ilişkileri oluşturma, sektörün karşılaştığı problemleri ve olası çözümleri keşfetme fırsatı sunulacak.

23-25 Ekim'de gerçekleştirilecek iş birliği günlerine ABD, Almanya, Fransa, İtalya, Rusya, Kuveyt'in de aralarında olduğu 39 ülkeden heyetler ve firmalar katılacak. Türkiye'den Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıklarının heyetlerle yer alması beklenen etkinliğe, ASELSAN, ROKETSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu, BMC dahil 150'den fazla kuruluş katılım gösterecek.

Yurt dışından gelecek 50'den fazla firma arasında Airbus, Boing, Leonardo, Lockheed Martin, Sikorsky, Thales gibi önde gelen savunma ve havacılık şirketleri bulunuyor.

- Sektördeki yenilikler de konuşulacak

Etkinliğin açılış gününde "Sivil Havacılık", "Deniz, Hava, Kara Sistemleri", "Anayurt Güvenliği Teknolojileri" ve "Tedarik Zincirinin Geliştirilmesi" gibi konularda, yerli ve yabancı moderatörler eşliğinde, birçok ülkeden askeri ve ticari ataşeler, bürokratlar, kuvvet komutanlıkları ve ilgili bakanlıkların temsilcilerinin katılımıyla sektördeki yenilikler konuşulacak.

Sektörün karşılaştığı problemlerin ve olası çözümlerin tartışılacağı konferansların düzenleneceği etkinlikte, 2. ve 3. gün katılımcılar için ikili iş görüşmeleri ortamının oluşturulması planlandı.

Açıklamada, 2013, 2014 ve 2016'daki ICDDA etkinliklerinin ardından gerçekleştirilen anket sonuçlarının, yapılan görüşmeler ve firmaların uygunluğu konusunda yüzde 95 oranında katılımcı memnuniyetini gösterdiği, sadece ICDDA 2016'da 33 ülkeden, 200 firmanın üzerinde katılımla 5 bin 400 kayıtlı ikili iş görüşmesi yapıldığı kaydedildi.