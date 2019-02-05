Savunmadan ihracatta güçlü başlangıç

ANKARA (AA) - Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamanın yanında, sürdürülebilir büyüme için rotasını yurt dışına çeviren savunma ve havacılık sanayisi, 2019 yılına güçlü bir performansla başladı.

Türk savunma ve havacılık sanayisinin gösterdiği gelişim sonunda ortaya çıkan platform, sistem, ürün ve yeteneklere yurt dışı pazarlardaki talep artıyor.

Bunun yanında mevcut pazarlardaki ticaret hacmini geliştirmeye çalışan sektör firmaları, aynı zamanda var olan pazarlara yenilerini ekleyebilmek için yoğun bir çalışma yürütüyor. Bu çalışmalar özellikle son dönemde meyvesini verirken, ihracat rakamları da yukarıya doğru seyrediyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, geçen yılı 2 milyar 35 milyon 334 bin dolarlık ihracat rekoruyla kapatan savunma ve havacılık sanayisi, bu güçlü performansı 2019 yılına taşıdı.

Geçen yılın ocak ayında 106 milyon 506 bin dolar olan savunma ve havacılık ihracatı, Ocak 2019'da 175 milyon 83 bin dolara çıktı. Ocak ayında sektörün ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 64,4 arttı.

Savunma ve havacılık sanayisi, ihracatını yüzde 116,2 artıran gemi ve yat, yüzde 93,8 yükselten mücevherin ardından ihracatın en fazla arttığı üçüncü sektör oldu.

Sektörün 12 aylık ihracatı ise 2 milyar 103 milyon 829 bin doları buldu.

Lider değişmedi, yeni ülkeler eklendi

Ocak ayındaki savunma ve havacılık sanayisi ihracatında, önceki dönemlerde olduğu gibi ABD ilk sırada yer aldı. Bu ülkeye yapılan ihracat yüzde 41 artarak 64 milyon 226 bin dolara ulaştı.

ABD'yi, 2 bin dolarlık ihracatın 49 milyon 486 bin dolara çıktığı Umman izledi.

Almanya, yüzde 25'lik artış ve 18 milyon 489 bin dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer aldı.

Bu ülkeleri 7 milyon 661 bin dolarla Hollanda, 5 milyon 362 bin dolarla Polonya, 4 milyon 620 bin dolarla Katar, 2 milyon 820 bin dolarla İngiltere, 2 milyon 651 bin dolarla Fransa, 2 milyon 270 bin dolarla Bahreyn, 1 milyon 620 bin dolarla Belçika, 1 milyon 314 bin dolarla Suudi Arabistan, 1 milyon 304 bin dolarla Kanada takip etti.

Geçen yılın ocak ayında savunma ve havacılık ihracatı olmayan Guatemala, Hindistan, Guyana, Tanzanya, Trinidad ve Tobago gibi ülkelere bu yıl ihracat gerçekleştirildi.