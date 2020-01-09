Savunmadaki ihracat başarısı şirkete dönüştü
Umman'a Komuta Kontrol Bilgisayar Muhabere ve İstihbarat Sistemi ihraç eden ve buna sistem eğitim ihracatını ekleyen HAVELSAN, yerel ortakla ülkede şirket kurdu.
ANKARA (AA) - Yazılım yoğun ürünlerle askeri ve sivil alanda çözümler üreten HAVELSAN, Körfez Bölgesi'ndeki hedef pazarlarından ve ihracat başarıları yakaladığı Umman'daki varlığını kalıcı hale getirdi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, HAVELSAN, Umman'a ilk olarak Komuta Kontrol Bilgisayar Muhabere ve İstihbarat Sistemi (C4I) ihraç etti.
Stratejik ve operatif seviyede komuta kontrol fonksiyonlarını sağlayan, kara, deniz ve hava kuvvetlerini içine alan müşterek sistem C4I, aynı zamanda personel, istihbarat, harekat, lojistik ve muhabere gibi fonksiyonel sahaları barındıran birleşik yetenekler sunuyor.
C4I, planlama, karar verme, harekat emri, icra ve durumsal farkındalık yetenekleriyle tam bir komuta kontrol döngüsü oluşturuyor.
Şirket, ihracat başarılarının ardından Umman'daki varlığını kalıcı hale getirme kararı aldı. Bu doğrultuda HAVELSAN, Umman’da, ülkenin önde gelen uluslararası ticaret şirketi Masirah ile ortak şirket kurdu. HAVELSAN’ın yüzde 70, Masirah’ın yüzde 30 hissesine sahip olduğu şirketin adı HAVELSAN Technology Oman LLC olarak tescillendi.
HAVELSAN Technology Oman LLC'nin açılışı 15 Ocak'ta gerçekleştirilecek.
Muhabir: Göksel Yıldırım