Savunmadaki ihracat başarısı şirkete dönüştü

ANKARA (AA) - Yazılım yoğun ürünlerle askeri ve sivil alanda çözümler üreten HAVELSAN, Körfez Bölgesi'ndeki hedef pazarlarından ve ihracat başarıları yakaladığı Umman'daki varlığını kalıcı hale getirdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, HAVELSAN, Umman'a ilk olarak Komuta Kontrol Bilgisayar Muhabere ve İstihbarat Sistemi (C4I) ihraç etti.

Stratejik ve operatif seviyede komuta kontrol fonksiyonlarını sağlayan, kara, deniz ve hava kuvvetlerini içine alan müşterek sistem C4I, aynı zamanda personel, istihbarat, harekat, lojistik ve muhabere gibi fonksiyonel sahaları barındıran birleşik yetenekler sunuyor.

C4I, planlama, karar verme, harekat emri, icra ve durumsal farkındalık yetenekleriyle tam bir komuta kontrol döngüsü oluşturuyor.

Bu kapsamda harekat fonksiyonları güvenilir ve yüksek hazırlıklı bir sistem üstüne kurularak, Umman Silahlı Kuvvetlerine kesintisiz çalışan bir C4I yeteneği kazandırıldı. HAVELSAN, bu ihracata daha sonra eğitim hizmetini de ekledi. Şirket, Umman C4I Sistemi'ne desteğini de sistem eğitimleriyle sürdürmüş oldu.

Şirket, ihracat başarılarının ardından Umman'daki varlığını kalıcı hale getirme kararı aldı. Bu doğrultuda HAVELSAN, Umman’da, ülkenin önde gelen uluslararası ticaret şirketi Masirah ile ortak şirket kurdu. HAVELSAN’ın yüzde 70, Masirah’ın yüzde 30 hissesine sahip olduğu şirketin adı HAVELSAN Technology Oman LLC olarak tescillendi.

HAVELSAN Technology Oman LLC'nin açılışı 15 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Muhabir: Göksel Yıldırım