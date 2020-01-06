Savunmada 2020'de yeni teslimatlar başlıyor

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, başkanlıkta düzenlediği basın toplantısında, 2019 yılı faaliyetlerini değerlendirdi ve 2020 hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Demir, Bayraktar Akıncı TİHA'yı 2020 sonunda teslim edeceklerini, Atak Faz-2 helikopterlerini teslime başlayacaklarını belirtti.



Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar-A'yı ve Atmaca deniz füzesini 2020'de envantere alacaklarını ifade eden Demir, deniz platformları alanında Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu'nun 2020 sonunda teslim edileceğini bildirdi.



Demir'in verdiği bilgilere göre, özellikleri geliştirilmiş Kamikaze Mini İnsansız Hava Aracı (İHA) Kargu-2’lerin ve Otonom Taktik Vurucu Sabit Kanatlı İHA Alpagu’nun teslimatlarına geçilecek.



Geliştirilmiş mini İHA’nın teslimatlarına başlanacak.



Kargo İHA’nın sözleşmesi imzalanacak, tasarım ve geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilecek.



Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı için Temel Eğitim Helikopteri Projesi kapsamında sözleşme imzalanacak.

Deniz platformları

Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk'un teslimatı gerçekleştirilecek.



İki adet acil müdahale dalış eğitim botu teslim edilecek.



Yeni SAT botunun ikincisi kullanıma sunulacak.



Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi Tedarik Sözleşmesi kapsamında geminin detay tasarım aşaması tamamlanacak.



Preveze Sınıfı Denizaltı Yarı Ömür Modernizasyonu (PREVEZE YÖM) Projesi ön tasarım aşaması sonuçlandırılacak.

Gizli silah kuleli zırhlı kamyonetler

Kara platformları alanında Vuran, Kirpi-2, Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracı Kıraç, olay yeri inceleme aracı, Gizli Zırhlı Küçük Otobüs GİZKO, zırhlı ambulans gibi çeşitli tip ve özelliklerde araçları güvenlik güçlerine teslim edilecek.



Emniyet Genel Müdürlüğü için başlatılan Zırhlı Kamyonet ve Binek Araçları Projesi kapsamında gizli silah kuleli zırhlı kamyonetler ilk kez teslim edilmeye başlanacak.



Kara Kuvvetleri Komutanlığı için üretimi yapılan Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı Araç (MKKKKA) ilk kez kullanıma girecek.



6x6 Mayına Karşı Korumalı Araç Projesi kapsamında ilk teslimatlar yapılacak.



İlk yerli üretim Havadan Taşınabilir 105 milimetre Hafifi Çekili Obüs (BORAN) Projesi kapsamında ilk obüsler Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek.



Zırhlı Amfibi Hücum Aracı'nın (ZAHA) kalifikasyon testlerine başlanacak.



Hafif, orta ve ağır sınıf insansız kara araçlarından bazı gruplarda ihaleye çıkılacak ve bazı sınıf araçlar envantere alınacak.

Yerli silah ve mühimmatlar

İlk yerli ve milli hava-hava füzesinin üretilmesi amacıyla yürütülen Göktuğ Projesi kapsamında geliştirilen Bozdoğan Hava-Hava Füzesi uçaktan test atışlarının tamamlanmasından sonra envantere girecek.



Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar-O’nun harp başlıklı tam atım füze atışlı testleri yapılacak.



Korkut alçak irtifa hava savunma sistemlerinin teslimatlarına devam edilecek.



Portatif Hava Savunma Füze Sistemi Projesi kapsamında, harp başlıklı güdümlü test füzesi atışlı testleri gerçekleştirilecek.



HGK, KGK, LGK ve Teber güdüm kitleri; SOM-A, UMTAS, L-UMTAS, OMTAS füzeleri, MAM mühimmatları ve DSH roketlerinin teslimatlarına devam edilecek.



MPT-76, Özgün Yerli Tabanca Mete, 5,56 piyade tüfeğinin teslimatları sürecek.



MPT-76 tüfeğiyle uyumlu tüfek altı bombatarın teslimatlarına devam edilecek.



Fırtına obüslerinde kullanılan topçu mühimmatlarının etkin ve verimli şekilde hedefe ulaşmasını sağlayan sevk sistemlerinin yerli imkanlarla geliştirilmesi sağlanacak.Elektronik sistemler

Kritik tesislerin mini/mikro İHA tehditlerine karşı korunması projesi ihale edilecek.



ASELPOD hedefleme podlarının teslimi sürecek.



RAKAS - MUKAS Projesi kapsamında Radar Karıştırma ve Aldatma Simülatörü (RAKAS) sistemi teslim edilecek.



Radar Elektronik Destek (ED)/Elektronik Taarruz (ET) Sistemleri Projesi kapsamında ED ve ET sistemleri kullanıma sunulacak.



Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi Projesi kapsamında yurt içindeki kurulumlara devam edilecek.



Modüler geçici üs bölgelerinin teslimatları sürecek.



Çeşitli tiplerde karıştırıcı, köreltici, İHA önleyici sistem ile telsiz teslimatları yapılacak.

Milli dost düşman tanıma sistemi

X Bant Uydu Muhabere Sistemi Projesi kapsamında teslimatlara başlanacak.



Dünyada yalnızca 7 ülkede üretilen x-ray araç ve konteyner tarama sistemlerinin yerli imkanlarla üretilmesi amaçlanan Milli Tarama Sistemi (MİLTAR) Projesi sözleşmesi imzalanacak.



Dost Düşman Tanıma Tanıtma Sistemi (IFF) Mod 5/S Projesi kapsamında öncelikle F-16 olmak üzere çeşitli hava ve deniz platformlarına milli IFF cihazları entegrasyonu yapılacak.



Elektronik harp korumalı, 30-512 Mhz frekans aralığında çalışan ve frekans atlama özelliğine sahip, 5 farklı dalga şekli yüklü ve istenildiğinde yeni dalga şekilleri yüklenebilen yeni tip el telsizi (EHKET) sahaya verilecek.



Emniyet Genel Müdürlüğüne Kamu Güvenli Haberleşmesi için kullanıma sunulması planlanan Geniş Bant LTE teknolojisine dayalı sistem tedarik edilmesi ve DMR + LTE hibrit terminal geliştirilmesine yönelik projenin imzalanması planlanıyor.

Göktürk-3 için teklifler alınacak

Kombine Çoklu Mini Uydu Geliştirme Projesi ve Göktürk-3 Sentetik Açıklıklı Radar Uydusu Sistemi Geliştirme Projesi kapsamında teklifler alınacak.



Hibrit motor sistemleri ve enerji depolama sistemleriyle ilgili yeni projeler gerçekleştirilmesi hedefleniyor.



Sabiha Gökçen Havalimanı ikinci pist inşaatı bitecek ve yeni terminal binası inşaatı başlayacak.

"Altay tankının güç paketi başvurusu sonuçlanmadı"

Savunma sanayisi alanında yerli ve milli üretiminin önemine işaret eden Demir, bu alanda kısıtlamalar getirilmediği sürece dost ve kardeş ülkelerle çeşitli iş birliklerine açık olduklarını söyledi.

Altay tankının seri üretim teslimatına ilişkin soru üzerine Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Altay tankında T0 artı 18 gibi bir sözleşmemiz var. Yani bu, şunu içeriyor: Şu an için firma elinde güç paketi olmadığı zaman T0 başlatılamıyor. Güç paketi konusunda yapılan başvurunun sonuçlanmadığı durumda biz T0'ı başlatamadığımızdan bu 18 aylık süre de başlayamıyor. Kamuoyuna deklare edilen bir 18 aylık süremiz vardı. O zaman yapılan başvurunun sonuçlanmasını bekliyorduk. Şu anda pozitif ve negatif bir cevap olmadı, beklemede. Motor, yani genel anlamda güç paketinde alternatif aramaları sürüyor. Bu konunun çok yakında sonuçlanacağını tahmin ediyoruz. Sonuçlandıktan sonra üretim hattının da kalifikasyonu olduktan sonra T0 başlayacak ve ondan sonra 18 ay koyacağız. Prototip başlamasından gelen elimizde 4 tane güç paketi var. Biz bunlarla ilk partiyi başlatmak durumundayız ama '4 adet üret sonra bekle' anlayışıyla bir hattın da açılması çok fizibıl değil. Bu aşamayı çok kısa sürede geçeceğiz, çok olumlu gelişmeler var."

"F-35'te ABD'nin tavrını anlamakta zorlanıyoruz"

S-400 Hava Savunma Sistemi'yle ilgili soruyu da yanıtlayan Demir, ikinci sistemin ne zaman teslim edileceğine ilişkin bir tarih belirtmediklerinin altını çizdi. Demir, birinci sistemin doğrudan tedarik, ikinci sistemde ise ortak üretim ve teknoloji transferi konularının yer aldığını dile getirdi.

Demir, F-35 programındaki son duruma ilişkin, "Biz F-35'in ortağı olarak attığımız imzanın arkasındayız. Taraflı bir kararın gayri hukuki olduğunda ısrarcıyız. 'Ben yaptım oldu.' diye bir yaklaşım var. Programla ilgili bütün yükümlülüklerini yerine getiren bir ortağız. Programda kalmak istiyoruz tezini öne sürdük ve onu destekledik. Aylar önce bu kararı aldıklarını bildirenlerin söylediklerini duymamış kabul ederek firmalarımız üretimlerini devam ettirdiler. Biz firmalarımıza üretimi durdurmalarını söylemiş olsaydık programın tümü çok zor durumda kalabilirdi." diye konuştu.



Türkiye'nin konuyla ilgili olumlu yaklaşımını göstermek adına üretime dair hiçbir negatif adım atılmadığını vurgulayan Demir, "Martta üretimi durdurma kendi (ABD) kararlarıdır. Bunun da yine bizim açımızdan belirli hukuki sonuçlarının olacağını düşünüyoruz. Marta kadar ne olur bilmiyoruz. Bu konuda ciddi bir görüşme zemini maalesef yok. Bir müttefik olarak ABD'nin tavrını anlamakta zorlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



İyi niyetini ve olumlu yaklaşımını muhafaza etmek adına Türkiye'nin programdaki imzasına sadık olduğunu kaydeden Demir, "Bu konuda tek taraflı adım atılamayacağını iddia ediyoruz. Bu konudaki hukuki haklarımızın da saklı olduğunu ve adımları atacağımızı belirtiyoruz. Programın selameti açısından hemen alternatif üretici bulmanın ne kadar zor olduğunun görüldüğünü düşünüyoruz. Top karşı tarafta." ifadesini kullandı.



Demir, F-35'e alternatif olarak sunulan SU-35 konusunda gelişmelerin sorulması üzerine, "Daha önce de belirtmiştik. SU-35 konusunda karşı taraftan yapılan bir teklif oldu. Bu teklifi kendi içimizde görüşmeye devam ediyoruz. Teklifin çok geniş tartışılması gerekiyor. O teklif üzerine daha ileri somut bir gelişme olmadı." dedi.



Uzun menzil hava savunma sistemi "Siper" projesinde de çalışmaların sürdüğünü anlatan Demir, Hisar-A ve Hisar-O'da geliştirilen teknolojilerin proje için destek niteliğinde olduğunu söyledi.

Pakistan'a Atak helikopteri ihracı

Atak helikopterinin Pakistan'a satışına ilişkin de konuşan Demir, ihraç lisansı başvurusuna ilişkin işlemlerin devam ettiğini kaydetti.



Demir, Pakistan'ın 1 yıl ek süre vermeye razı olduğunu dile getirerek, "Beklemedeyiz. Alternatif motor sistemleri için öncelikle yerli motor geliştirme işlemleri süreci devam ediyor. Biz daha çok bunun yerli motorla karşılanabileceği iddiasıyla çalışmaları hızla devam ettiriyoruz. TUSAŞ da bir yandan ara çözüm için belirli temaslarda bulunuyor. İhracat izni için bekleme süresi bir yıl. Bir yıl sonunda Pakistan bizim yerli motorun geldiği aşamayı görür veya o zamana kadar ihraç izni çıkarsa bu iş devam eder." diye konuştu.



Konunun Pakistan ile ABD tarafını ilgilendirdiğini belirten Demir, Pakistan tarafının da devrede olduğunu ve olumlu bir sonuç gelmesini umduklarını bildirdi.



Bir başka soru üzerine Demir, TCG Anadolu'da çok çeşitli hava sistemleri kullanılabileceğini, çeşitli kabiliyetlerde insansız hava araçlarının konuşlanmasında sorun olmayacağını ifade etti.



Demir, "F-35 gibi pahalı bir alternatife gitmektense onun fonksiyonunu belli ölçüde icra edebilecek özellikle insansız sistemlerin bu platformda kullanılması mümkün. Bu konuda zamanı geldiğinde gelişmeler olacaktır." ifadesini kullandı.



Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ (SSTEK) ve ULAK Haberleşme AŞ'nin faaliyetlerine ilişkin soruya Demir, "ULAK sistemi devreye girdikten sonra yabancı ürünlerin fiyatları önemli ölçüde aşağı getirildi. Turkcell şu ana kadar 2 bin 650, Vodafone ve Türk Telekom 250 sipariş vermiş." yanıtını verdi.