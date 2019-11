Savunma sanayisine 22 milyon liralık yatırımla katkı

.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}

KIRIKKALE (AA) - Sinerji Silah ve Mühimmat AŞ'nin Kırıkkale Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde kurduğu fabrikada, milli piyade tüfekleri ve mühimmatların bazı parçalarının üretimine başlandı.

Savunma sanayisi alanında 2014 yılında faaliyet göstermeye başlayan firmanın, Kırıkkale Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) 7 bin metrekare arazi üzerinde kurduğu fabrikada, yerli üretim silah ve mühimmatlar için çeşitli parçalar imal edilerek ekonomiye katkı sağlanıyor.

Sinerji Silah ve Mühimmat AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savunma sanayisindeki gelişmelerin ardından geçen sene yeni yatırım kararı aldıklarını söyledi.

Duman, şu bilgileri verdi:

"Kırıkkale Silah İhtisas OSB'de 2018 yılının haziran ayında başlayan yatırımımızın başlangıç bedeli 15 milyon lira olarak belirlenmişti. Yatırımımızın 2019 yılı nisan ayında tamamlanmasının ardından yatırım bedelimiz 22 milyon liraya yükselmiştir. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'in Silah İhtisas OSB'nin gelişimi noktasındaki destekleri bizleri çok mutlu etti. Şimdi ikinci üretim tesisinin yatırım kararını almış bulunmaktayız. Sinerji Silah ve Mühimmat AŞ olarak Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) alt tedarikçisi unvanıyla çalışan bir firmayız."

Duman, ikinci fabrikalarının 13 bin metrekare arsa üzerine kurulacağını ve 7 bin metrekare kapalı alanı bulunacağını belirterek, "Kısa vadede 300 kişinin istihdam edileceği bir üretim tesisi yapmayı hedefledik. Şu anda 61 personelle üretim faaliyetine de devam ediyoruz." dedi.

"Kapı açma mühimmatıyla ilgili çalışmalar sürüyor"

Üretim müdürü Ömür Gümüşsoy da silah ve mühimmat grubu olarak iki alanda faaliyet gösterdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"MPT-76 ve MPT-55 silahlarının alüminyum parçaları, keskin nişancı tüfeği JMK Bora-12'nin alüminyum ve dış aksam parçalarını üretiyoruz. Mühimmat alanında da 2 binlik ve 500'lük uçak bombaları ve değişik çaptaki havan, uçak bombaları ile diğer mühimmatların tüm dış aksamları grubunda faaliyet göstermekteyiz. Bunun yanında devam etmekte olan projelerimiz de var. Özellikle silah gurubunda 7,62 milimetre makineli tüfeğimiz şu anda proje aşamasında. Somut prototip örneğine geçmek üzereyiz. Mühimmat grubunda da Türkiye'de ilk defa olarak bizim bünyemizde üretilecek olan 'kapı açma' mühimmatıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda kurumlardan gelecek talebi bekliyoruz. Yine bazı akıllı mühimmatlarla ilgili çalışmalarımız ise devam etmektedir."

Gümüşsoy, 35 milimetre parçacıklı akıllı mühimmat uçaksavar mermisinin tüm dış aksamını ve alüminyum kısımlarının üretimini de yaptıklarını belirterek, 24 bin adetlik siparişin teslim aşamasına geldiklerini sözlerine ekledi.

Muhabir: Fatih Gökmen