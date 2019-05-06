Satellite 2019 kapılarını açtı

WASHİNGTON (AA) - Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Satellite 2019'a katılan Türksat, TUSAŞ, Aselsan ve Profen'e teşekkür ederek, "Geldiniz burada bizim göğsümüzü kabarttınız. Amerikalılara 'Türkiye budur, Türkiye'deki teknoloji budur' deme imkanını verdiniz." dedi.

Kılıç, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Satellite 2019'da Türk standının açılışında yaptığı konuşmada, son yıllarda Türkiye'nin bu alanda kaydettiği mesafeyi tüm dünyayla paylaşmak gerektiğini dile getirerek, Satellite 2019'un da ABD'de çok önemli faaliyetlerden bir tanesi olduğunu vurguladı.

Japonya'daki görevi sırasında Türksat 4A ve 4B uydularının üretimini yerinde gördüğünü anlatan Kılıç, Türksat 5A ve 5B uyduları ile Türkiye'nin ilk milli ve yerli uydusu Türksat 6A'nın bu alandaki önemli projeleri arasında yer aldığını bildirdi.

Kılıç, bu projelerin Türkiye'nin uydu haberleşmesi alanında çok önemli adımlar attığını gösterdiğini belirterek, "Bunun ulusal güvenlik alanında da çok büyük önemi var. Müttefiklerimizin Türkiye'ye bakış açılarını değiştirmesi ya da başka bir gözle bakması açısından da büyük önemi var. Bu yüzden Fuara katılan Türksat, TUSAŞ, Aselsan ve Profen'e teşekkür ediyorum. Geldiniz burada bizim göğsümüzü kabarttınız. Amerikalılara 'Türkiye budur, Türkiye'deki teknoloji budur' deme imkanını verdiniz." ifadelerini kullandı.

"Sektörde, Türkiye'nin adını duyurmamız çok önemli"

Türksat Yönetim Kurulu Başkanı Vecdi Gönül, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen dünyanın en büyük uydu fuarı olan Satellite 2019'da bu sene Türkiye'den Türksat, TUSAŞ, Aselsan ve Profen'in katıldığını belirtti.

Dijital dünyanın ortaya çıkmasıyla teknolojilerin hızla gelişmeye başladığını ancak uydu teknolojisinin çok daha hızlı geliştiğini dile getiren Gönül, "Bu sebeple dayanışma halinde olmamız ve birbirimizi destekleyerek, dünyanın bu sektöründe, Türkiye'nin adını duyurmamız çok önemli." diye konuştu.

Bugün artık mücadelenin bilim ve teknoloji alanında olduğunu ifade eden Gönül, diğer alanlarındaki mücadelenin de arkasında bilim ve teknoloji varsa insanları bir yere götürdüğünü söyledi.

Türkiye'nin iftihar ettiği söz konusu şirketlerin, 20 yıl önce iflas noktasına geldiklerini anımsatan Gönül, "Bugün bu şirketler yaptıkları helikopterler, uçaklar, İnsansız Hava Araçları adlarından söz ettiriyorlar. Bana göre burada en önemli olan şey bu projelerin hep beraber yapılıyor olması." değerlendirmesinde bulundu.

Özel sektörden Profen şirketinin antenler konusunda çok iyi durumda olduğunu anlatan Gönül, bundan sonra daha da ileri gidilmesini ümit ettiğini bildirdi.

Aselsan'ın Airbus tarafından daimi tedarikçi durumuna getirilmesinin iftihar konusu olduğunu aktaran Gönül, diğer konularda da kendini ispat eden, Hollanda'dan teknoloji alırken, Hollanda'ya Kaideye Monteli Stinger (KMS) satan şirket haline geldiğini kaydetti.

Gönül, bugünkü sınır ötesi mücadelede bu şirketlerin, büyük rollerinin olduğunu dile getirerek, "Varlıklarıyla iftihar ediyoruz ama kendilerinden de çok şey bekliyoruz. Devlet olarak, millet olarak ümit ediyoruz ki bugün gelinen noktadan çok daha öteye gidecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Büyükelçi Kılıç, Türksat Yönetim Kurulu Başkanı Gönül, Türksat Genel Müdürü Cenk Şen, Türksat Genel Müdür Yardımcısı Hasan Hüseyin Ertok, TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Nas, Aselsan Uzay Teknolojileri Grup Başkanı Şenol Uzun, Profen Grup Üst Yöneticisi Önder Havuzlu ve İcra Kurulu Üyesi Kamil Yüksel tarafından standın açılışı yapıldı.