Santrallerde dijitalleşme verimliliği artırıyor

KIRIKKALE (AA) - HÜSEYİN ERDOĞAN/FİRDEVS YÜKSEL - GAMA Enerji AŞ Genel Müdürü Tamer Çalışır, İç Anadolu Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nde Türkiye'nin ilk dijital enerji santrali olduğunu belirterek, "Kırıkkale'de kurulu olan santralimizdeki dijitalleşme bize verim artışı, maliyet avantajı ve daha iyi planlama yapma imkanı sağlıyor." dedi.

Çalışır, benzerlerine göre daha temiz ve kesintisiz enerji ürettiğini belirttiği İç Anadolu Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nde (DGKÇS), enerjideki dijital uygulamalar konusunda, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu santral için yaklaşık 850 milyon dolar yatırım yaptıklarını anımsatan Çalışır, bu yatırımı öz sermaye ve bankalardan alınan kredilerle sağladıklarını ve ödemelerini zamanında gerçekleştirdiklerini anlattı.



Çalışır, dünya genelinde son dönemde dijital santral uygulamasının yaygınlaştığını ve santrallerinin ABD merkezli General Electric (GE) ile servis anlaşması bulunduğunu söyledi.

2016'da devreye alınan santralde 103 kişinin istihdam edildiğini belirten Çalışır, "Yakın dönemde santralin verimliliğini artırıcı yatırımlar yapmayı düşünüyoruz. İleride de bu santrale enerji depolama sistemlerini ekleyerek tam bir entegrasyon sağlamayı planlıyoruz. Şu anda ekiplerimiz yeni yatırımlarla ilgili araştırmalara devam ediyor. Enerji depolama konusunda da entegrasyonla ilgili yasal mevzuatların tamamlanmasını ve uygun yatırım ortamının oluşmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Çalışır, geçen yıl santralin 8 bin saatin üzerinde çalışarak 5 bin 170 gigavatsaat enerji ürettiğini ve santralin yıllık cirosunun 1,6 milyar liranın üzerine çıktığını aktardı.

- "Verimlilik artıkça doğalgaz tüketimi azalıyor"

Çalışır, dijital santrallerin diğer santrallere göre daha avantajlı olduğunu belirterek, "Santralin en önemli özelliği Türkiye'deki doğalgaz kombine çevrim santralleri arasında en esnek santral olmasıdır. Çok hızlı yük alıp, yük atma potansiyeline sahip. Bu sayede ülkede enerji sistem dengesini ve güvenliğini sağlamada en büyük paya sahip doğalgaz santralidir." değerlendirmesinde bulundu.

Santralde uyguladıkları dijital sistem ile tüm çalışmaları elektronik ortama aktardıklarını anlatan Çalışır, şöyle konuştu:

"Bu bize ekipmanların ve parçaların hangi verimlilikte çalıştığı bilgisini verirken, doğru bir öngörüyle onarımın zamanında yapılmasını sağlıyor. Bakım döneminde bazı parçaların zamanından önce ya da ihtiyaç dışı değişmesini engelliyor. Santralimizdeki dijitalleşme bize verim artışı, maliyet avantajı ve daha iyi planlama yapma imkanı sağlıyor. Bakım döneminde ortalama yüzde 10 maliyet düşüşü sağlıyor. Verimlilik artıkça daha az doğalgaz tüketimi sağlıyor. Tüketimin maksimum olduğu dönemde başta yakıt maliyeti ve miktarı olmak üzere belli alanlarda yüzde 30'a varan tasarruf sağlıyor. Ayrıca santralin karbon salımı işletmedeki diğer doğalgaz santrallerinden daha düşük. Bu teknolojiyle yaşanacak sorunların önceden tespiti ve verim artışı yönündeki etkileri düşünüldüğünde santralin dijital ikizi kullanılarak büyük bir fayda elde ediliyor. Bunun yanı sıra santralin sürekli çalışması, diğer santrallerde riske girilemediği durumlarda, bize santralin hangi kapasitede çalışabileceğini öngörüp ona göre faaliyetlerimizi sürdürebilme imkanı sağlıyor."

- "Güvenlik her aşamada önceliğimiz"

GAMA Enerji Genel Müdür Yardımcısı Graham Traynor da santralin teknolojik özelliklerine ilişkin bilgi vererek, "Türkiye'deki benzer güç santralleri içinde bizi özel yapan, enerji santrallerinin çoğuna kıyasla çok az su kullanıyor olmamızdır. Saatte yaklaşık 40 ton su kullanıyoruz. Kıyıda veya nehrin yanında bulunan santrallerle karşılaştırıldığında bu su tüketim miktarı çok düşük." dedi.

Traynor, santralin inşasında toplam 3 milyon adam saatlik bir çalışma yapıldığını belirterek, güvenliğin hem inşa hem de işletme sürecinde kendileri için en önemli öncelik olduğunu vurguladı.

Çevre konusunda pilot projelerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortak çalıştıklarını kaydeden Traynor, "Türkiye Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı Projesi kapsamında, İç Anadolu DGKÇS pilot proje olarak seçilmiş ve bakanlık tarafından örnek bir santral olarak gösterilmiştir." diye konuştu.

Ankara'nın elektrik ihtiyacının yarısını karşılayan ve 853 megavat kurulu güce sahip olan söz konusu santral, Türkiye'nin toplam elektrik ihtiyacının da yüzde 2'lik bir kısmını sağlıyor.