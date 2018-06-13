Sanofi Türkiye'de atama

İSTANBUL (AA) - Sanofi Türkiye'nin Diyabet ve Kardiyovasküler iş birimi direktörlüğüne Buğra Kulak getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, doğrudan Sanofi Türkiye Ülke Başkanına raporlayan Buğra Kulak 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren Sanofi bünyesinde çalışmalarını yürütüyor.

Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden mezun olan Buğra Kulak, kariyerine 2001 yılında GSK şirketinde Yönetici Adayı ve Satış Temsilcisi olarak başlayarak, sonrasında yine GSK firmasında Pazar Araştırma & Satış İstatistik Uzmanı ve Ürün Müdürü pozisyonlarında çalıştı.

Kulak, kariyerine 2005 yılında Abbott firmasında ürün müdürü olarak devam ederek, 2006 yılında Roche firmasına katılarak Ürün Müdürü, Kıdemli Ürün Müdürü, Romatoloji İş Birimi Müdürü, Herceptin Uluslararası Ürün Müdürü, Onkoloji İş Birimi Müdürü ve Onkoloji & Biyolojik Strateji Pazarlama Direktörü olarak sorumluluklar üstlendi.

Buğra Kulak, Sanofi bünyesine katılmadan önce 2016 yılından itibaren Janssen firmasında Satış ve Pazarlama Direktörlüğü görevini yürüttü. Alanında deneyimli liderlerden biri olan Kulak, 1 Haziran 2018 tarihi itibariyle Sanofi Türkiye Diyabet ve Kardiyovasküler iş birimi Direktörü olarak deneyimlerini Sanofi Türkiye'de sürdürecek.