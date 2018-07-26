TRABZON (AA) - MELTEM YILMAZ - Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, "Saniyede bir ürün satışı yapıldı. Her bir ziyaretin yaklaşık 5,5 dakika sürdüğü Hepsiburada'nın aynı dönemdeki ziyaret trafiğinin yüzde 76'sını mobil, yüzde 24'ünü de web kullanıcıları oluşturdu." dedi.

Erturan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de e-ticaretin hızlı bir şekilde arttığını söyledi.

Hepsiburada'nın yılın ocak-haziran döneminde ortalama 80 milyonun üzerinde ziyarete ev sahipliği yaptığını dile getiren Erturan, "Saniyede bir ürün satışı yapıldı. Her bir ziyaretin yaklaşık 5,5 dakika sürdüğü Hepsiburada'nın aynı dönemdeki ziyaret trafiğinin yüzde 76'sını mobil, yüzde 24'ünü de web kullanıcıları oluşturdu." ifadesini kullandı.

Erturan, mobil kullanıcı sayılarındaki büyüklüğe de dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Türkiye'de mobil penetrasyon oranı yüzde 94,6. Bu da Türk tüketicilerinin cep telefonlarında giderek daha fazla zaman geçirdiğinin ve tüm ihtiyaçlarını oradan karşıladığının bir göstergesi. Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini odak noktamıza koyup onların hayatını kolaylaştırma felsefesinden yola çıkarak biz de Hepsiburada mobil uygulamamızı her geçen gün geliştiriyor ve yeniliyoruz. Müşterilerimizin ürünlerimize daha kolay ulaşması, alışverişlerini hızlı ve pratik olarak tamamlamaları bizim için çok önemli."

Hepsiburada'dan yılın ilk yarısında en çok alışveriş yapılan ilk 5 kategoride temel tüketim ve gıda, sağlık ve güzellik, anne, bebek ve oyuncak ile telefon ve kitabın yer aldığına dikkati çeken Erturan, Hepsiburada e-ticaretin yıldız ürünlerinin belirlendiği 6 aylık trend raporu verilerinde de en çok satın alınan ürünün bebek bezi olduğunun açıklandığını belirtti.

Erturan, Türkiye'de 23 milyar liralık bir pazar olduğunun öngörüldüğünü vurgulayarak, "Bu pazar senede yüzde 30 civarında bir büyüme kaydediyor. Ağırlıklı olarak elektronik ürünlerdeki pay daha yüksek ama diğer kategorilerde temel tüketimde, giyimde ya da bahçe ürünleri, mobilyada bu pay giderek artıyor. Bazı kategorilerde yüzde birlerde, bazı kategorilerde yüzde 8'lerde, ortalamada da yüzde 4'e geliyor." dedi.

- "Doğu Karadeniz'de kitap satışları ön planda"

Doğu Karadeniz'deki e-ticaret rakamlarına da dikkati çeken Erturan, "Doğu Karadeniz güzel bir büyüme yakalamış durumda. Geçen seneden bu yana Doğu Karadeniz'deki satışların e-ticarette, bizim platformumuzda yüzde 85 ile 90 arttığını görüyoruz. Kadın erkek alışverişleri farklılık göstermekte. En çok bizden alışveriş adetsel olarak baktığınız zaman bebek bezi, hırdavat ürünleri gibi ürünlerde ama cirosal olarak baktığınızda telefon, televizyon gibi beyaz eşyalar ön planda." şeklinde konuştu.

Erturan, Doğu Karadeniz'de kitap satışlarının öne çıktığına işaret ederek, "Bu sene bölgede kitap satışımızda büyük bir artış var. O da mutluluk verici . Doğu Karadeniz hem eğitim hem de edebiyat kitaplarında güzel bir artış yakalamış durumda." diye konuştu.

Trabzon'un da önemli şehirlerden olduğunu ifade eden Erturan, "Trabzon'da akıllı bileklikler, hırdavat ürünleri ve bahçe ürünleri çok talep gören ürünlerimiz. Yine Türkiye çapında da ilgi gören bebek bezi her ilimizde önde. Trabzon'da ayrıca çeyrek altın çok sattığımız ürünlerden bir tanesi. Müşterilerimiz farklı farklı ürün gruplarında her şey alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Erturan, bazı ürün gruplarında mevsimsellik ve özel günlerin önemli olmadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Temel tüketim onlardan bir tanesi ama mesela ramazanda ilginç bir şekilde sahurdan sonra klima satışımız oldu. Bayram öncesinde insanlar memleketlerine, köylerine ya da tatile gitmeden önce ön hazırlıklar için birçok şey alıyor ve valiz satışlarımız artıyor. Yaza girmeden kadınlarda spor malzemelerinde artış oluyor. Sevgililer Günü, Anneler Günü, Babalar Günü bizim için önemli günler. Babalar Günü'nde akıllı bilekliklerden çok sattık ya da Sevgililer Günü'nde çok sayıda sinema bileti sattık gibi farklı günlerde tercihlerde değişiklik oluyor."

Kadın girişimcileri önemsediklerini de belirten Mutlu Erturan, "Kadın girişimci bizim için önemli bir program. Türkiye'de birçok kadın girişimcimiz var ya da girişimci olmak isteyen kadınımız var. Bu konuda kadınlara ayrı bir programımız var. Bu program çerçevesinde onlara fotoğraf çekimi, komisyon ayrıcalığı sağlıyoruz ve kargo desteği veriyoruz. Tüm kadın girişimcilere yolumuz ve kapımız açık. Onları her zaman destekleyeceğiz." dedi.