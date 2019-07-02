Sani Şener Körfez Bölgesi'nde inşaat sektörünün en güçlü 4. lideri

İSTANBUL (AA) - TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, inşaat sektörü yayınlarından Construction Week dergisi tarafından hazırlanan ve Körfez Bölgesi'nin en etkili 100 iş insanının açıklandığı listede dördüncü sırada yer aldı.

TAV'dan yapılan açıklamaya göre, Şener, 2015'ten bu yana listede ilk 10 arasında gösterilen tek Türk iş insanı oldu.

Şener, Construction Week tarafından inşaat sektöründe Körfez Bölgesi'nin en güçlü dördüncü lideri olarak gösterildi. Power 100 listesinde 2015 yılında 10. sırada olan Şener, 2016’da dokuzuncu, 2017’de ise yedinci, 2018’deyse beşinci sırada yer almıştı.

Liste, bölgede inşaat sektöründe yer alan iş insanlarının yaptıkları işler, çalışan sayıları, yarattıkları gelirler, kazandıkları ve kazanmayı bekledikleri projeler, pazardaki genel durum ve faaliyet düzeyleri incelenerek belirlendi.

Ek olarak, bu kişi ve şirketlerin ekonomik parametrelere karşı tutumlarına, büyümeye devam etmek için benimsedikleri stratejilere ve engel ve sorunlar karşısında ne kadar esnek olabildiklerine ve nasıl uyum sağladıklarına da bakıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Şener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TAV İnşaat olarak, Körfez Bölgesi'nde önemli bir başarı ivmesi yakaladık. 5 ülkenin başkent havalimanları olan Doha, Abu Dabi, Maskat, Riyad ve Bahreyn Havalimanları ile İslam dünyasının ikinci en önemli şehri Medine Havalimanı'nda imzamız bulunuyor. Bugüne kadar üstlendiğimiz inşaat işlerinin toplam sözleşme bedeli 21,6 milyar doları aştı. ENR tarafından açıklanan verilere göre havalimanı inşaatında 2018 yılında ilk sıradayız ve son altı seneden beri istikrarlı bir şekilde dünyanın en büyük üç şirketi arasında yer alıyoruz. Körfez Bölgesi'nde 1100'ü mühendis olmak üzere 23 binden fazla çalışanımız görev yapıyor. Bu başarı rekabet açısından çok gelişmiş bir bölgede görev yapan mühendislerimizin, mimarlarımızın, teknikerlerimiz, işçilerimiz ve tüm TAV Grubu çalışanlarının emeğinin karşılığıdır. Dünyanın her yerindeki fırsatları takip ederek ve çok çalışarak daha da üst noktalara ulaşmayı hedefliyoruz."