Sanayiciye ucuz elektrik için '5 Aralık' fırsatı

İSTANBUL (AA) - Elektrik tüketimi yıllık 10 milyon kilovatsaati geçen ticari tüketicilerin bir tedarik şirketiyle ikili anlaşma yaparak serbest piyasa koşullarında yılda 600 bin, sektör bazında ise 2-4 milyar lirayı bulacak tasarruf sağlayabilmesi için son başvuru tarihi olan 5 Aralık yaklaşıyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) kurul kararıyla 18 Ekim'de yıllık talep limitinin 50 milyon kilovatsaatten 10 milyon kilovatsaate düşürülmesinin ardından 2019 itibarıyla daha fazla tüketicinin Son Kaynak Tedarik Tarifesi'ne (SKTT) tabi olması bekleniyor.

Serbest tüketici niteliğine sahip olduğu halde elektrik enerjisini ikili anlaşmalarla temin etmeyen tüketicilerin elektriği SKTT kapsamında tedarik edilirken, tarife mesken grupları hariç diğer yüksek hacimli tüketicileri ilgilendiriyor.

Limitinin giderek düşürülmesi ve daha fazla tüketicinin tabi olması beklenen SKTT kapsamında bulunan tüketicilerin, bu çerçevede dengeleme ve uzlaştırma yönetmeliği uyarınca 5 Aralık'a kadar 2019 yılı ocak ayı için elektrik alım şekillerini belirlemesi gerekiyor.

5 Aralık kritik tarih

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Deloitte Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Endüstrisi Lideri Elif Düşmez Tek, SKTT limitindeki düşüşle birlikte çoğu yeni tüketicinin bu tarifeye tabi olacağını bildirdi.

Tek, ticari müşterilerin yeni SKTT ile karşılaşacakları yeni duruma ilişkin şu uyarılarda bulundu:

"SKTT limitindeki yüzde 80'lik düşüşle birlikte yıllık 10 milyon kilovatsaat üzeri tüketim gerçekleştiren birçok yeni ticari müşteri bu tarifeye tabi olacak. Bu tüketicilerin 5 Aralık'a kadar elektrik alım şekillerini belirlemesi gerekiyor. İlgili tüketiciler SKTT'den çıkmayı tercih ederlerse, gün öncesi elektrik tüketim planlaması, dengesizlik maliyetlerinin dikkate alınması, piyasada oluşan fiyatların takibi gibi kendileri için yeni olan konulara aşina olmaları gerekecek. SKTT'de kalmaları durumunda ise ciddi bir elektrik maliyet artışına maruz kalacaklar."

"Maliyet artışını fırsata çevirmek mümkün"

Tek, yüksek tüketimi olan tüketicilerin SKTT ile karşılaşacakları elektrik maliyet artışını kendileri için bir fırsata çevirmelerinin mümkün olduğuna dikkati çekti.

Daha önce her saat için belirli bir elektrik birim fiyatı ödeyen tüketicilerin artık spot piyasalarda oluşan piyasa takas fiyatı üzerinden faturalandırılacağını dile getiren Tek, şöyle devam ettti:

"Bu kapsamda, yüksek tüketime sahip sanayi şirketleri üretim takvimlerini kaydırarak elektrik piyasasında oluşan saatlik volatiliteleri yakalayabilecek ve üretim tarafında ciddi bir maliyet avantajı kazanabileceklerdir. Çok temel bir örnek vermek gerekirse, iki vardiya çalışan bir sanayi tesisi, yoğun enerji gerektiren üretim proseslerini elektrik fiyatlarının görece düşük olduğu gece saatlerine kaydırarak elektrik faturasında yüzde 15'e varan ciddi tasarruflar sağlayabilir. Ayrıca, üretim ve yük kaydırma optimizasyonu modelleri aracılığıyla buradaki tasarruf oranlarının artırılması mümkün olacaktır."

"İkili anlaşmayla yıllık 600 bin liralık tasarruf"

Kolen Enerji Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt, ikili anlaşmalarla elektrik tedariğinin çok daha avantajlı olacağını ve 5 Aralık'tan önce ikili anlaşma imzalamayan kuruluşların SKTT üzerinden enerji alacak olmasından dolayı elektrik tedariğinin daha pahalıya geleceğini söyledi.

İkili anlaşmaların içeriğine ve fiyatlandırmaya bağlı olarak tasarruf miktarının değişebileceğine dikkati çeken Karayurt, "Ancak fatura bazında yıllık minimum 7-8 milyon lira ödeyen bir kuruluşu düşünürsek, ikili anlaşmaya bağlı olarak tasarruf miktarı da kabaca 500-600 bin lirayı buluyor. Fatura tutarı büyüdükçe tasarruf edilecek tutar da büyüyecek. Sektör bazında baktığımızda, oranlara göre bu tasarruf miktarı 2 ila 4 milyar lira arasında olacaktır. Tüketim miktarı olarak bakarsak çok net bir rakam verememekle birlikte sektör bazında 90 milyar kilovatsaat diyebiliriz. Gerçekten önemli miktarlar." dedi.

Karayurt, tüketici konumundaki kuruluşların ikili anlaşma yaparken enerji şirketinin verdiği teklif ve sözleşmelerdeki tanımlara dikkat etmeleri, fiyata nelerin dahil olup olmadığını netleştirmeleri gerektiğini bildirdi.

"Sıkı rekabet yaratacak"

Aksa Elektrik Genel Müdürü Murat Kirazlı, 10 milyon kilovatsaatlik tüketim limitinin sürdürülebilir ve maliyet bazlı piyasanın oluşması açısından çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Bununla birlikte elektrik piyasasında son dönemde ciddi anlamda düşüş gösteren serbest piyasa hacminin tekrar yükselişe geçeceğini ve rekabet ortamının büyüyeceğini beklediklerini aktaran Kirazlı, "Bu ortamın tüketiciye maksimum fayda sağlayacağına inanıyoruz. Pazar büyüdükçe, tedarikçi şirketler müşterilerine en avantajlı fırsatları sunmak için sıkı bir rekabete gireceklerdir. Bu nedenle tüketicilerimizin hızlı davranmalarını ve en kısa sürede elektrik tedarik şirketiyle ikili görüşmelere başlamalarını öneriyoruz." diye konuştu.

"Ön ödemeler maliyetleri azaltabilir"

Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac da organize sanayi bölgeleri, çimento, demir çelik, AVM ve otel gibi tesisleri kapsayan söz konusu tüketici grubunun sektörlerinde rekabet avantajı elde etmeleri ve mevcut avantajlarını korumaları için iyi bir elektrik tedarikçisi ile anlaşmalarının bu süreçte önemli olacağına işaret etti.

Şirketlerin ikili anlaşma çerçevesinde elektrik tüketimine ilişkin bedelleri haftalık veya ön ödemeler şeklinde yaparak finansal maliyetlerini azaltabileceğini dile getiren Aytac, "Geniş satış hacmine sahip tedarikçiler, şirketlerin tüketimini yönetmekte daha avantajlı olduklarından çok uygun anlaşma oranlarıyla teklif sunma şansına sahipler." dedi.