Sanayici laboratuvar testlerini MEGEM'de yaptırabilecek

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinin (EOSB) eğitim birimi, Meslek Edindirme ve Geliştirme Merkezi (MEGEM) sanayicilere ihtiyaç duydukları laboratuvar test hizmetini de verecek.

EOSB'den yapılan açıklamada, yakın zamanda kapanan KOSGEB laboratuvarının verdiği bütün test hizmetlerinin EOSB bünyesindeki MEGEM tarafından yapılmasına karar verildiği belirtildi.

EOSB Başkanı Nadir Küpeli, KOSGEB laboratuvarının tekrar açılması için tüm girişimleri her düzeyde yaptıklarını ancak sonuç alamadıklarını belirterek, bunun üzerine çekme, eğme, çentik darbe, vickers sertlik testlerinin yanı sıra makro inceleme, mikro inceleme, mimyasal analiz hizmetleri MEGEM'de verme kararı aldıklarını kaydetti.

MEGEM'in kalifiye elaman yetiştirme hizmetine de devam edeceğini ifade eden Küpeli, yeni dönemde bu kapsamda CNC operatörü, kalite kontrol operatörü ve kaynak operatörü kurslarını açacaklarını bildirdi.