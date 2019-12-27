Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 42 uzman yardımcısı alacak

ANKARA (AA) - Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının merkez teşkilatı birimlerinde görevlendirilmek üzere 42 sanayi ve teknoloji uzman yardımcısı kadrosuna sözlü sınavla personel alınacak.

Başvurular, 2 Ocak 2020'de başlayıp 13 Ocak 2020'de sona erecek. Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacak.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Bakanlık internet sitesinde (sinavbasvuru.sanayi.gov.tr) ilan edilecek.