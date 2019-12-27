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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 42 uzman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 42 sanayi ve teknoloji uzman yardımcısı alımı için sınav açtı.
Ekonomi 27.12.2019, 10:00
ANKARA (AA) - Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının merkez teşkilatı birimlerinde görevlendirilmek üzere 42 sanayi ve teknoloji uzman yardımcısı kadrosuna sözlü sınavla personel alınacak.
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Bakanlık internet sitesinde (sinavbasvuru.sanayi.gov.tr) ilan edilecek.
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