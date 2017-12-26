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Sanayi ürünleri ithalatında tarife kontenjanı

- Bazı kimyasallar, klima üretiminde kullanılan kompresör ve LED diyotlu baskılı devre kartı gibi ekipmanların ithalatında sıfır gümrükle tarife kontenjanı açıldı

26 Aralık 2017 Salı 10:43
Sanayi ürünleri ithalatında tarife kontenjanı
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ANKARA (AA) - Bazı kimyasallar, klima üretiminde kullanılan kompresör ve LED diyotlu baskılı devre kartı gibi ekipmanların ithalatı için sıfır gümrükle tarife kontenjanı açıldı.

Bakanlar Kurulunun, Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, bazı kimyasallar, klima üretiminde kullanılan kompresör ve LED diyotlu baskılı devre kartı gibi ekipmanların ithalatında, 2018'de uygulanmak üzere tarife kontenjanı açıldı.

Karar kapsamındaki eşyalar, açılan kontenjan doğrultusunda sıfır gümrükle ithal edilebilecek.

Söz konusu eşyalar ve açılan kontenjan miktarları şöyle:

"Fosforös asit (2 bin ton), trikloroetilen (5 bin ton), asetik asit (70 bin ton), vinil asetat (85 bin ton), butil akrilat (65 bin ton), akrilonitril (50 bin ton), reçine asitleri (40 bin ton), katalizör (450 ton), çamaşır, bulaşık makinesi ile buzdolabı iç ve dış aksam parçalarının üretiminde kullanılan kopolimeri (4 bin ton), poli (2 bin ton), klima üretimine mahsus rotatif tip kompresör (450 bin adet), ışık ünitelerinin imaline mahsus LED diyotlu baskılı devre kartı (40 milyon adet)."

Bu tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta, kararla belirlenen gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki ithalat rejimi kapsamındaki gümrük vergileri uygulanacak.

Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığı ithalat lisansı düzenleyecek. İthal edilecek eşyaya ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması gerekecek.

Tarife kontenjanına başvuru ve kontenjanın dağıtımı gibi hususlar, Bakanlık tarafından belirlenecek.

Karar, 1 Ocak 2018'de yürürlüğe girecek.

Öte yandan, Bakanlar Kurulu tarafından Ankara'nın Sincan ilçesinde sınır ve koordinatları belirlenen alanın "ASO Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanı" olarak tespit edilmesi kararlaştırıldı.

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