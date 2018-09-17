Sanayi üretimi beklentileri aştı

İSTANBUL (AA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 3,5 artarak beklentileri aştı.

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Arındırılmamış sanayi üretimi de yıllık bazda yüzde 7,9'luk yükselişle piyasa beklentisi olan yüzde 2,7'nin çok üzerinde artış gösterdi.

Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,2 ile tahminler doğrultusunda bir ekonomik büyüme kaydeden Türkiye'de, sanayinin çarklarının yılın üçüncü çeyreğinin başında da dönmeye devam ettiğini gösteren veriler, yılın geri kalanı için büyümeye ilişkin tahminleri de olumlu etkiledi.

"Yılın tamamına ait yüzde 4'lük büyüme tahminimizi koruyoruz"

Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı, sanayi üretiminde yıllık artış oranının temmuzda hem düzeltilmiş hem de düzeltilmemiş verilerde güçlü kaldığını söyledi.

Piyasa beklentilerine göre oldukça iyimser kalan sırasıyla yüzde 4,7 ve yüzde 3'lük tahminlerine karşılık, düzeltilmemiş ve düzeltilmiş yıllık artış oranlarının sırasıyla yüzde 7,9 ve yüzde 5,6 seviyelerinde gerçekleştiğini belirten Tokalı, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış üretim endeksinin ise iki aylık düşüş sonrası temmuzda yüzde 3,5'lik güçlü bir yükseliş gösterdiğini dile getirdi.

Tokalı, şunları kaydetti:

"Temmuz ayında güçlü üretim verilerine karşın, ağustos ayında, hem bayram tatiline bağlı iş günü kaybı hem de finansal dalgalanmanın etkisiyle, ilk hesaplamalarımıza göre düzeltilmemiş verilerde yüzde 5-6 bandında yıllık daralma, düzeltilmiş olarak da yüzde 2'ler seviyesine inen yıllık artış oranı görebiliriz. Bu çerçevede, yılın ilk yarısında yüzde 6,2 düzeyinde gerçekleşen yıllık büyüme oranın, ikinci yarıda yüzde 2'ler düzeyine gerilediğine tanık olabiliriz. Bu kapsamda, yıl başında öngördüğümüz yılın tamamına ait yüzde 4'lük büyüme tahminimizi koruyoruz."

"Üçüncü çeyreğe güçlü başlangıç"

AA Finans Analisti ve Ekonomist Haluk Bürümcekçi de temmuz ayında sanayi üretiminin (arındırılmamış) yıllık bazda yüzde 7,9 artışla beklentinin çok üzerinde gerçekleştiğini belirtti.

Sanayi üretim endeksinin ikinci çeyrekte yüzde 5,1 arttığını ve katma değer artışının yüzde 4,3 olarak açıklandığını anımsatan Bürümcekçi, önceki üç çeyrekte yüzde 17,7, yüzde 10,5 ve yüzde 9,9 artışa karşılık, katma değer artışının yüzde 15,4, yüzde 9,3 ve yüzde 8,1 olduğunu ifade etti.

Bürümcekçi, şöyle konuştu:

"Her ne kadar, sanayi üretimi ve katma değer arasında önceki çeyreklerde gözlenen ilişki nedeniyle üretimin üçüncü çeyreğe güçlü başlangıcı olumlu görünse de ağustos ayında sektörlerden gelen sinyaller üretimde belirgin azalış olacağını düşündürerek GSYH büyümesi açısından belirgin yavaşlama sinyali anlamına gelmektedir. Ayrıca, PMI endeksinin üçüncü çeyrekte de gerilemeye devam etmesi de bu eğilimin güçlendiğine işaret etmiştir. Üçüncü çeyrek görünümü öncü göstergeleri büyüme eğiliminin belirgin güç kaybettiğine işaret ediyor."

Bürümcekçi, 2018 yılı için yüzde 4 seviyesinde olan büyüme tahmini üzerinde risklerin aşağı yöne döndüğünü sözlerine ekledi.

AA Finans Beklenti Anketi

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artmasını bekliyordu.

Temmuzda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 2,8, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de aylık bazda yüzde 0,9 artacağı tahmin ediliyordu.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 3,2 artarken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi endeksi de aylık bazda yüzde 2 azalmıştı.

