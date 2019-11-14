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Sanayi üretimi arttı

Sanayi üretimi eylülde aylık bazda yüzde 3,2, yıllık bazda da yüzde 3,4 arttı.

Ekonomi 14.11.2019, 09:38
Sanayi üretimi arttı
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ANKARA (AA) - Sanayi üretimi eylülde bir önceki aya göre yüzde 3,2, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 3,4 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya kıyasla yüzde 3,2 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,17 artış gösterdi. Bu dönemde 119,6 olarak hesaplanan endeks, geçen yıl eylülde 114,8 seviyesinde bulunuyordu.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, eylülde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,4, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi de yüzde 0,4 artış gösterdi.

Eylülde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,4 azaldı.

Muhabir: Merve Özlem Çakır

#ekonomi
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