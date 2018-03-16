Sanayi kentinin ilk fabrikası turizme kazandırılacak

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde atıl vaziyette bulunan 174 yıllık çuha fabrikası, Kartepe Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında yaklaşık 100 milyon liralık yatırımla yeniden ayağa kaldırılmasının ardından kent turizmine hizmet edecek.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, yaptığı yazılı açıklamada, cennet bir köşe olarak tanımladıkları Kartepe'nin özellikle turizmle öne çıkan bir ilçe olduğunu belirtti.

Spor, kongre ve doğa turizmine ev sahipliği yapan Kartepe'nin tarih turizmi açısından da büyük bir potansiyele sahip olduğuna değinen Üzülmez, Rahmiye Mahallesi'ndeki Mühimmat Depo Komutanlığı'na ait arazinin içerisinde yer alan tarihi çuha fabrikasını turizme kazandırmak için hareket geçtiklerini kaydetti.

Üzülmez, projeye gereken bütçenin ayrıldığını belirterek, "Yakında proje ihalemizi yapacağız. 2019 Mart-Nisan öncesi süreçler tamamlanmış olacak. Toplam 23 bin 700 metrekarelik alanda restore çalışması yapılacak. Projenin çizimi 2 milyon 626 bin lira oldu. Projenin toplam maliyeti da 83 milyon 500 bin lira olarak öngörülüyor. Ekstralarla birlikte 100 milyon liralık bir yatırımı dünya turizmine kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Yurt dışından gelenler fabrikayı saray sanmış

Restore edilecek çuha fabrikasının tarihçesi hakkında bilgi veren Üzülmez, şöyle devam etti:

"Sultan Abdülmecid 1839'da yayınladığı bir Hatt-ı Hümayun ile İzmit'te bir çuha fabrikası inşasını emretmiş ve Çuha Fabrika-yı Hümayun 1844 yılında faaliyete geçmiş. Çuha Fabrika-yı Hümayun, Hazineyi Hassa'ya ait olup Tanzimat Dönemi'nde girişilen sanayileşme programı çerçevesinde sultan yapısı olarak Kocaeli'de yapılan ilk fabrikadır. 1844 yılında faaliyete geçen İzmit Çuha Fabrikası, bu dönemde kurulmuş diğer çuha fabrikalarından daha uzun ömürlü olmuş ve 1920 yılına kadar faaliyetlerini sürdürebilmiş. Dolayısıyla milli mücadelenin ilk zamanlarında fabrika önemli hizmetler görmüş."

Üzülmez, fabrikanın mimari güzelliğinin dönemin gazetelerinde geniş yer bulduğuna işaret ederek, yurt dışından gelenlerin fabrika binasını başta saray olarak anladıklarını belirtti.

Avrupa inşaat tekniklerindeki en anlamlı yenilikleri ihtiva eden binası ve mevcutlar içerisindeki en iyileri olan makineleriyle fabrikanın kısa süre içinde Avrupa'nın en iyisine eşdeğer yünlü kumaş üretmeye başladığını aktaran Üzülmez, Birinci Dünya Savaşı sırasında çeşitli zorluklarla karşı karşıya gelen fabrikanın 1920 yılında İngilizler tarafından bombalanması ile çıkan yangın sonucunda da kapandığını anımsattı.

"Hedef, 1 milyon turist"

Fabrikanın günümüzde askeri alan içerisinde atıl bir şekilde kaldığını belirten Üzülmez, gerek Kocaeli'nin sanayi tarihi gerek şehircilik gerekse mimari özellikleri açısından Kartepe ve kent açısından büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Üzülmez, geçen yıl 300 bini Kartepe olmak üzere Kocaeli'nin 580 bin civarında turisti ağırladığına dikkati çekerek, "Bu rakamlar bence yetersiz. Projelerimizin tamamlanmasının ardından en az 1 milyon turistin Kartepe'ye geleceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Şahin Oktay

