Sanayi kenti ihracatta 10 milyar dolara ulaştı

KOCAELİ (AA) - Türk imalat sanayisinin merkez üssü Kocaeli, ocak-ağustos döneminde 10 milyar dolarlık ihracata imza attı.

Türk imalat sanayisinin önemli bir kısmını barındıran Kocaeli, Türkiye'nin 2019 için belirlenen 182 milyar dolarlık ihracat hedefine güçlü bir şekilde katkı vermeye devam ediyor.

Avrupa pazarlarıyla iş yapmak için uygun bir konuma sahip olan ve elleçleme hacmi açısından Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın da sekizinci limanı konumunda bulunan Kocaeli, depolama, otoyol, demir, deniz ve hava yolu erişimi konusunda önemli lojistik avantajlar sunuyor.

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu gibi üreticilerin yanı sıra lastik sanayi, kord bezi, çelikord, plastik, kauçuk ve boya endüstrisiyle Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesine (TOSB) ev sahipliği yapan Kocaeli'nin ihracatında, otomotiv sektörünün önemli rolü bulunuyor.

180 ülkeye ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgiye göre, geçen yılın 8 aylık döneminde 9 milyar 20 milyon 260 bin dolar olan kentin ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 10 artışla 9 milyar 975 milyon 707 bin dolara yükseldi.

İhracat liginde İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer alan sanayi kenti, genel ülke ihracatının yüzde 9,2'sini de tek başına karşıladı. Bu dönemde 180 ülke ve bölgeye sevkiyat gerçekleştiren Kocaeli; İstanbul, İzmir ve Ankara'dan sonra en fazla noktaya sevkiyat yapan il oldu.

İhracatın lokomotifi otomotiv ve kimya endüstrisi

Kent ihracatının yüzde 75,3'üne denk gelen 7 milyar 511 milyon 478 bin dolarlık kısmını, otomotiv ve kimya sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar yaptı.

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun üretim tesislerinin bulunduğu kentin ihracatında ilk sırayı otomotiv sektörü aldı. Söz konusu dönemde Kocaeli'de yerleşik otomotiv endüstrisi ihracatı 4 milyar 399 milyon 787 bin dolar olarak gerçekleşti.

Ülkenin en büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş'ın yıllık 11 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip İzmit Rafinerisi ve yıllık yaklaşık 4,5 milyon ton siyah ürün işlenen Fuel Oil Dönüşüm Tesisi ile irili ufaklı madeni yağ ve boya tesisine ev sahipliği yapan kentin ihracatında kimya sektörü ikinci oldu. Kentin kimyevi madde ve mamulleri ihracatı, bu dönemde geçen yılın 8 aylık periyoduna göre yüzde 42 artarak 3 milyar 111 milyon 691 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Demir ve demir dışı metaller sektörü 518 milyon 54 bin dolarla üçüncü sırada yer alırken, bunu 504 milyon 700 bin dolarla çelik, 379 milyon 179 bin dolarla elektrik ve elektronik, 330 milyon 259 bin dolarla iklimlendirme endüstrisi takip etti.

Lider ihraç pazarı Birleşik Krallık

Ocak-ağustos döneminde kentten en fazla ihracat yapılan ülke 916 milyon 573 bin dolarla Brexit sürecindeki Birleşik Krallık oldu.

Kentten yapılan ihracatın geçen yılın karşılaştırılabilir dönemine göre yüzde 122 artış gösterdiği Hollanda, 877 milyon 568 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Avrupa Birliği'nin lokomotifi konumunda olan Almanya ise Kocaeli'nin bu dönemde en fazla ihracat yaptığı üçüncü ülke oldu. Almanya'ya yapılan dış satım yüzde 7 artarak 801 milyon 606 bin dolara çıktı.

İspanya 774 milyon 278 bin dolarla dördüncü sırada yer alırken, bu ülkeyi 614 milyon 434 bin dolarla Slovenya, 545 milyon 541 bin dolarla İtalya takip etti.

Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan 10 ülke ve 2018'in ocak-ağustos dönemine göre değişim oranları şöyle:

Ülke2018 (milyon $)2019 (milyon $)Değişim (%)Birleşik Krallık1.097.894916.573-16,52Hollanda395.080877.568122Almanya749.332801.6067İspanya484.959774.27859Slovenya576.336614.4347İtalya441.777545.54123,5Fransa532.460527.365-1Belçika576.705436.935-24Mısır349.176400.94715ABD493.195366.688-25,6