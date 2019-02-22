Samsung'dan yeni yılın ilk kampanyası

İSTANBUL (AA) - Samsung, yeni yılın ilk kampanyası kapsamında, 31 Mart 2019 tarihine kadar seçili beyaz eşya satın alan tüketiciler, akıllı telefon sahibi olacak.

Samsung'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket beyaz eşya alana akıllı telefon hediye edecek.

ÖTV indiriminin yansıtıldığı kampanya kapsamında, 31 Mart 2019 tarihine kadar seçili beyaz eşya satın alan tüketiciler, akıllı telefon sahibi olacak.

Ürünlerini satın alan tüketiciler, 15 Nisan'a kadar ürün kurulumunu, 20 Nisan'a kadar kampanyaya başvuru yapmaları halinde kampanya koşullarına bağlı olarak Samsung Galaxy J4+ veya Samsung Galaxy J2+ model telefonlara sahip olma fırsatını elde edebilecek.

Tüketiciler, diledikleri ürünleri 12 aya varan taksit imkanı ile satın alabilecek.