Samsung'dan ramazana özel indirim

İSTANBUL (AA) - Samsung'un, ramazan ayına özel hayata geçirdiği indirim kampanyalarında yenilikçi teknolojiler cazip fiyatlarla tüketiciyle buluşuyor.

Samsung'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket ramazan ayı boyunca online mağazasında her gün farklı bir üründe geçerli olacak özel indirim fırsatları sunuyor.

Samsung buzdolabından, telefon aksesuarlarına kadar farklı birçok üründe büyük indirim sağlayan kampanya sürpriz ürünleri cazip fiyatlarla kullanıcılarla buluşturuyor.

Verilen bilgiye göre, bugünün fırsat ürünü Samsung VCC45W0S3R elektrik süpürgesi yüzde 55 indirim fırsatıyla gün boyunca 549 lira yerine 249 liradan satışta olacak.



