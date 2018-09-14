İSTANBUL (AA) - Uzun pil ömrü ve dayanıklılığıyla öne çıkan Samsung’un yeni akıllı saati Samsung Galaxy Watch, n11.com’da satışa açıldı.

n11.com’dan yapılan açıklamaya göre, Samsung’un merakla beklenen yeni akıllı saati Samsung Galaxy Watch farklı renk seçenekleri ve şık dizaynıyla n11.com’da satışa sunuldu.

Uzun pil ömrü ve dayanıklılığıyla öne çıkan saatin 42 mm modeli bin 999 TL, 46 mm modeli ise 2 bin 199 TL fiyatlarla n11.com’da satışa sunuluyor. Ayrıca Galaxy Watch’u 17 Eylül tarihine kadar satın alacak kullanıcılar için özel olarak hazırlanmış kampanya kapsamında 399 TL değerindeki Galaxy Watch Uyumlu Kablosuz Şarj Cihazı ve 189 TL değerindeki ilave kayış hediye ediliyor.