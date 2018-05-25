Samsung Galaxy J7 Prime 2, n11.com'da satışta

İSTANBUL (AA) - n11.com, Samsung Galaxy J7 Prime modelinin devamı niteliğinde tanıtılan J7 Prime 2'yi satışa açtı.

Şirketten yapılan açıklamada, 3GB RAM ve 32GB dahili depolamayla birlikte yenilenmiş 13 MP ön ve arka kameranın yer aldığı J7 Prime 2, n11.com'da 1549 liradan satışa sunuluyor.

Galaxy J7 Prime 2'de bu alan bir önceki modelden farklı olarak microSD kartlarla 256GB boyutuna kadar artırılabiliyor. Yenilenmiş bir 13 MP’lik ön kamera taşıyan J7 Prime 2, n11.com’da 1.549 TL’den satışta.

5.5 inç büyüklüğünde 1920×1080 piksel çözünürlük sunan ekranın yer aldığı cihaz, gücünü 1.6 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Exynos 7870'den alıyor.

Ön ve arkasında 13 Megapiksel çözünürlüğünde kamera taşıyan cihazın arka kamerası f/1.9 diyafram değerine sahip. Android 7.0 Nougat işletim sistemi ile kutudan çıkan ve 3300 mAh kapasiteli bataryadan beslenen Galaxy J7 Prime 2 modeli, n11.com'da satıılıyor.