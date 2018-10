Samsung Galaxy J4 Plus ve J6 Plus, n11.com'da satışa sunuldu

İSTANBUL (AA) - Samsung’un orta segment telefonları arasında yer alan J4 Plus ve J6 Plus modelleri, n11.com’da satışa açıldı.

n11'den yapılan açıklamaya göre, Samsung’un orta segment telefonları arasında yer alan J4 Plus ve J6 Plus modelleri, n11.com’da satışa sunuldu. 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolamaya sahip Galaxy J4 Plus ile 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolamaya sahip Galaxy J6 Plus modellerinin her ikisi de 6 inç büyüklüğünde ve 720x1480 piksel çözünürlük özelliği taşıyor.

13 MP arka kameranın yer aldığı J4 Plus n11.com’da bin 559 TL'den, 13 MP/5MP çift arka kameranın yer aldığı J6 Plus ise n11.com’da bin 848,90 TL'den satışa sunuluyor. 6 inç büyüklüğünde 720x1480 piksel çözünürlük sunan akıllı telefonlar, Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile çalışıyor. Galaxy J4 Plus ve Galaxy J6 Plus modelleri, 3300 mAh kapasiteli bataryadan besleniyor.