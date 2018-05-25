Samsun'a 100 milyon liralık jeotermal yatırımı

SAMSUN (AA) - Doğan Jeotermal Şirketler Grubu tarafından Samsun'un Havza ilçesinde yaklaşık 100 milyon liralık yatırımla yapılacak Hattuşa Vacation Termal Club Havza Termal Otel, Devre Mülk ve Tatil Köyü kompleksinin temeli atıldı.

Samsun Valisi Osman Kaymak, kaplıcalar bölgesinde düzenlenen temel atma töreninde yaptığı konuşmada, tesisin Samsun'a hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Samsun'un Karadeniz'in kapısı olduğunu ve önemli potansiyel barındırdığını belirten Kaymak, "Havza'daki termal su 2 bin yıllık ama Atatürk'ün 'Havza kaplıcalarında şifayab oldum' dediği şifalı kaplıcalar sadece bölge insanına hizmet vermiş. Yapılacak bu tesis, hem Havza'nın hem de Samsun'un turizmdeki çıkmazını kıracak, yol açacak bir ilk olacak. Yatırımcıyı tebrik ediyorum. Mehmet Ali Doğan bey, bana son derece güven verdi. Kardeşimiz, Türkiye'de bu işin duayeni. İnşallah bu tesisi de bitirerek Havza'ya ve Samsun'a katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz de 100 milyon liralık yatırımın ilçeye kazandırılması için 2 yıldır yoğun mesai harcandığını ifade ederek, "Atatürk'ün ilçemize teşriflerinin 99. yıl dönümünde böyle önemli bir tesisin temelinin atılması bizler için çok önemli. Havza artık hamam işletmeciliğinden profesyonel termal sağlık işletmeciliğine geçiş yapacak. Bu yatırım ile aynı zamanda ilçemizde istihdam alanları oluşacak. Yapılacak bu yatırım, ilçemiz için öncü olacak ve daha başka yatırımcıların ilçemize gelmesinin yolunu açacaktır." dedi.

"Türkiye'nin termal turizm pastasından payı 20 milyon dolar"

Doğan Jeotermal Şirketler Grubu Başkanı Mehmet Ali Doğan ise hayata geçecek olan proje ile Havza'daki kaplıca işletmeciliği anlayışının değişeceğini söyledi.

Dünyada termal sağlık pastası büyüdüğü halde Türkiye'nin bu pastadan gerekli payı alamadığına işaret eden Doğan, şöyle devam etti:

"Ülkemize yurt dışından kıyı turizmi için gelen turistlerin bıraktığı döviz miktarı kişi başına 900 doları aşmamaktadır. Oysa termal sağlık turizminde bu rakam kıyı turizmine göre 5 kat daha fazladır. Çünkü termal turizm müşterisi genelde ekonomik problemlerini çözmüş, sağlığı için para ayıran ve harcayan bir kitledir.

Türkiye jeotermal kaynaklar bakımından dünyada 7'nci, Avrupa'da birinci sırada. Almanya bu pastadan 17 milyar dolar, Çek Cumhuriyeti 1 milyar dolar alırken, Türkiye sadece 20 milyon dolar almakta. Jeotermal enerji kaynaklarımızın tamamını kullanma imkanını bulmamız durumunda ülkemiz ekonomisine katkısı 20 milyar dolar civarında olacaktır."

Türkiye'de "Termale yaşlılar gider" gibi yanlış bir algı bulunduğuna dikkati çeken Doğan, "Hayır, termale gitmek için yaşlı olmaya gerek yok. Sağlıklı kalmak için de termal kullanılır. Havza'mız termalde tarihi bir ilçemiz ama termal kullanımdan bilimsel termal kullanıma geçmiş bir ilçe değil. Termal tesisler uzun süreli konaklamalı tesislerdir. Burası hem sağlık hem tatil hem de yatırım merkezi..." diye konuştu.

Doğan, şirketin 10 yılda 5 yatırım yapma hedefinin son halkasının Havza olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Burayı tercih etmemizde belediye başkanımızın sıcak ve samimi yaklaşımları önemli etken oldu. Havza'da bu doğal su, hamam suyu olarak kullanılmaktaydı. Biz bu zihniyeti değiştireceğiz. Havza, yatırımı devam eden termal fizik tedavi merkezi olan bir ilçemiz. Geleneksel termali medikal termal ile birleştirmek için Havza'da bir ihtiyacımız yok. Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Havza'da yatırım yapmaktan çok mutluyum. Bu yatırımın maliyeti yaklaşık 100 milyon lira. İnşallah 400 kişiye istihdam sağlayacağız. Dolaylı olarak bu sayı bin kişiye ulaşacak."

Konuşmaların ardından Samsun Valisi Kaymak, Türkiye'de yatırımları bulunan Arap iş adamı Abdulkadir Hadi'ye plaket verdi.

Temel atma törenine MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay, Havza Kaymakamı Metin Yılmaz ve diğer ilgililer katıldı.

Mahabir: Özgür Uyaroğlu