Sahibinden.com'un staj programı için başvuru süreci başladı

İSTANBUL (AA) - Sahibinden.com, bilişim sektöründe kariyer yapmak isteyen gençlere yönelik sunduğu staj programı "Trambolin" için başvuru sürecinin başladığını duyurdu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, başvuru süreci başlayan staj programı "Trambolin"e 1-30 Nisan'da, üniversitelerin Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinin 3 veya 4'üncü sınıflarında okuyan ya da yeni mezun olanlar başvurabiliyor.

Değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayanlar arasında seçilecek 15 genç, kariyerlerinde sıçramak için 2 Temmuz'da başlayacak Trambolin programına katılmaya hak kazanacak.

Staj dönemi boyunca mühendislikten, pazarlamaya, e-ticaretten, müşteri deneyimine kadar pek çok farklı alanda staj imkanı sağlayan Trambolin ile stajyerler yaratıcılıklarını ve ekip çalışması becerilerini geliştirecek farklı departmanlarda görev alarak gerçek iş tecrübesini de deneyimleme şansı yakalayacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen sahibinden.com İş Destek’ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Güntulu Peker Pamuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öğrencilere, eğitim hayatları süresince ilgi alanları ve onları mutlu eden işler hakkında düşünüp bu alanlardaki şirketlerdeki staj programları yapmalarını öneririm. Trambolin ile kendilerini keşfetme ve gelecekte sahibinden.com ailesine katılma imkanına sahip adaylarımıza vizyonumuzu da aktardığımız bir program sunuyoruz. Stajyerlerimiz sahiplex’in tüm imkanlarından yararlandığı gibi konusunda uzman çalışanlarımızın rehberliğinde oldukça tempolu bir staj dönemi geçirecek. Bugüne kadar toplam 11 stajyerimizi sahibinden.com ailesine kattık. Bu sene de çok sayıda yetenekli arkadaşımızla keyifli bir Trambolin dönemi yaşayacağımıza inanıyorum."

Verilen bilgiye göre, öğrenciler, sahibinden.com'un ödüllü ofisi sahiplex'te staj yaptıkları süre boyunca tam zamanlı çalışanların yararlandığı tüm sosyal haklardan faydalanabiliyor. Şirket doktoru ve yemekhane gibi olanakların yanı sıra kapalı basketbol sahası, spor salonu gibi eğlenceli etkinlik alanları da kullanılabiliyor.

Ofisi çevreleyen koşu pisti, yağmur ormanlarında hissettiren beyin fırtınası odası, özel dersler ve pistlerde kullanılan gingerlar sahibinden.com’da çalışmayı benzersiz bir deneyime dönüştürüyor. Şehir dışından gelen stajyerler ise rezidansta ücretsiz konaklama olanağından faydalanabiliyor.