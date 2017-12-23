Sahibinden.com'dan Ar-Ge atağı

ANKARA (AA) - AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Sahibinden.com Ar-Ge Merkezi Yöneticisi Akif Arsoy, "Kurduğumuz Ar-Ge merkezinde 3 farklı departmanda çalışan 100'ün üzerinde mühendisimizle yeni projelere odaklandık." dedi.

Arsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "sahibinden.com"un internet sektörünün göz bebeği haline gelen 17 yıllık bir firma olduğunu söyledi.

Sitenin online ilan ve elektronik ticaret alanlarında faaliyet gösterdiğine işaret eden Arsoy, "Sahibinden.com, vasıta, gayrimenkul ve yardımcı arayan, özel ders almak, evdeki bir eşyasını satmak, başka birinden kullanılmış eşya almak, yeni ürünler satın almak, usta, çilingir, boyacı bulmak isteyen herkesin ihtiyaçlarını karşılayabildiği bir internet sitesi. Sitemiz, dünyadaki tüm seri ilan siteleri arasında en kapsamlı 5. site durumunda. Türkiye'nin de bu alanda lideri." diye konuştu.

"Sahibinden.com"un marka bilinirliğinin artmasıyla son 5-6 yılda ciddi bir büyüme yaşadığını anlatan Arsoy, çalışan kadrosunu her yıl 80-90 kişi artırarak toplamda 600'e ulaştırdıklarını bildirdi.

Arsoy, sitenin ürün geliştirme ekibinde tasarımcı, kurgucu, yazılımcı, sistem yöneticisi dahil 100'ü aşkın kişinin çalıştığını dile getirdi.

Kullanıcıların ihtiyaçlarına göre zengin içerikli internet sitesi yarattıklarının altını çizen Arsoy, şöyle devam etti:

"Sitenin önemli bir kısmında alıcıyla satıcıyı, ilan verenle ilanlara bakanları buluşturuyoruz. Bir kısmında da ürünlerin doğrudan kredi kartıyla alınarak kargoyla evlere ulaştırılmasını sağlayan bir hizmet sunuyoruz. Sahibinden.com temel olarak bu hizmetleri veriyor. Şirketimizin Ar-Ge merkezini de açtık. Kurduğumuz Ar-Ge merkezinde 3 farklı departmanda çalışan 100'ün üzerinde mühendisimizle yeni projelere odaklandık. 13 proje üzerinde çalışma yürütüyoruz. Hedefimiz fark yaratan, inovatif, ulusal ve uluslararası arenada ses getiren projeler üretmek, kullanıcılarımıza farklı, yenilikçi, şaşırtıcı ve hayatlarını kolaylaştırıcı hizmetler bulmak ve bunları denemek. Ar-Ge merkezimizle teknolojiye dayalı yeni ürün ve hizmetlerin tasarlanmasında önemli katkı sağlayacağımıza inanıyoruz."

İstanbul ve Ankara'da 2 veri merkezinde binden fazla sunucuyla hizmet verdiklerini belirten Arsoy, "IOS ve Android seçeneklerimizle Türkiye'nin en çok tercih edilen mobil uygulamaları arasında yer alıyoruz. Aktif kullanıcı sayımız, kasım ayı itibarıyla Android'de 4,9 milyon, iOS'ta 2,9 milyona ulaştı." ifadesini kullandı.

Arsoy, e-ticaret platformu olarak yeni oluşumları hayata geçirdiklerine işaret ederek, 360 derece fotoğraf, mega foto, cebinden onaylı işlemler, videolu ilan, 3 boyutlu tur, emlak endeksi, QR kod ile üye girişi, profil fotoğrafı ekleme, emlak ofisim uygulaması, sahibinden doğal reklam gibi birçok alanda yeniliklere imza attıklarını söyledi.

2017'de vasıta, emlak, ikinci el ve sıfır alışveriş kategorilerinde ilan karşılaştırma özelliğini de kullanıcıların hizmetine sunduklarını hatırlatan Arsoy, "Dijital reklamcılık alanında Türkiye'de bir ilk olan 'sahibinden doğal reklam' ürünümüzü hayata geçirdik. KOBİ'ler, yerli kaynaklarla geliştirilen ürünle bütçelerine uygun, kendilerine açılan paneli kullanarak ürün ve hizmetlerini doğrudan sitemizde tanıtabiliyor." dedi.

Arsoy, sahibinden.com'un teknoloji üretiminde ana unsurunun yetişmiş insan gücü olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusuyla teknoloji üretmek için yüksek potansiyelinin bulunduğunu bildirdi.

Şirket olarak kariyer geliştirme programı kapsamında "dev.akademi"yi başlattıklarını dile getiren Arsoy, "İlk etapta üniversite öğrencisi 5 özel yeteneği seçerek sahibinden.com'un yazılım ekibine dahil edeceğiz. Üniversitelerle iş birliği kapsamında bu alanda kariyer yapmak isteyen gençleri ekibimize katmak istiyoruz." diye konuştu.