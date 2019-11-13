Sağlıkta 'yatırım' atağı

ANKARA (AA) - Türkiye'de devlet ve özel sektör tarafından halkın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla yürütülen çalışmalar yatırım tutarlarına yansıdı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin sağlık harcamaları 5 yıl öncesine göre yüzde 74,4 artarak 94 milyar 750 milyon liradan geçen yıl sonu itibarıyla 165 milyar 234 milyon liraya yükseldi.

Devletin 2014'te sağlık alanına yaptığı yatırımların tutarı 4 milyar 407 milyon lira olarak kaydedilmişti. Geçen yıl sonu itibarıyla bu tutar yüzde 83,3 yükselerek 8 milyar 80 milyon lirayı buldu.

Aynı dönemde özel sektörün sağlık alanına yaptığı harcamada da artış kaydedildi. 2014'te 1 milyar 464 milyon lira olan özel sektörün sağlık harcamaları tutarı geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 47,3'lük artışla 2 milyar 156 milyon liraya ulaştı.Kişi başı sağlık harcaması 2 bin 30 lira

Son 5 yıllık dönemde kişi başı sağlık harcamalarında da artış oldu. 2014'te 1232 lira olan tutar, geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 65 artarak 2 bin 30 liraya çıktı.

Hane halklarının sağlık harcamaları da 5 yılda yüzde 70,4 arttı. Hane halkının 2014'te tedavi, ilaç ve diğer sağlık için cebinden yaptığı harcama 16 milyar 819 milyon lira olarak kaydedilirken geçen yıl bu tutar 28 milyar 655 milyon lirayı buldu.