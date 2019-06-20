ANKARA (AA) - STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, sağlık sektöründe kullanılan internete bağlı cihazların siber güvenliğine yönelik Başkent Üniversitesi ile protokol imzaladı.
Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu protokolle, hastanelerdeki medikal IoT (Internet of Things) cihazlara karşı özelleşmiş saldırıları tespit edecek IoT-Medic sistemi geliştirilecek.
Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal da protokolün önemine dikkati çekerek, "Başkent Üniversitesi olarak STM ile imzaladığımız bu protokol ile sağlık sektörüne yönelik olası saldırıların önüne geçilmesini sağlayacak bir projeye katkı sunmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Sağlık sektörüne yönelik siber saldırılar hasta bilgilerinin ifşa edilmesinden, hastanın hayatını kaybetmesine kadar uzanan sonuçlara yol açabiliyor. Proje ile geliştirilecek IoT-Medic, hastanelerde kullanılan medikal IoT cihazların envanterinin çıkarılmasını, bu tür cihazlara karşı yapılabilecek saldırıların tespit edilerek raporlanmasını sağlayacak.