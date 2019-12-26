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Rusya Kuzey Akım 2 projesini kendi imkanlarıyla tamamlayabilir
Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının inşasında yer alan İsviçre merkezli Allseas Group'un ABD'nin yaptırım kararı nedeniyle projeden ayrılması halinde, projeyi kendi imkanlarıyla tamamlayabileceklerini bildirdi.
Ekonomi 26.12.2019, 17:40
MOSKOVA (AA) - Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, başkent Moskova'da Kuzey Akım 2 projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, Rus doğal gazını, Karadeniz üzerinden Türkiye'ye taşıyacak "TürkAkım" ile Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya uzanacak "Kuzey Akım 2" projelerine yönelik yaptırımları içeren 2020 Ulusal Savunma Yetki Yasası'nı (NDAA) imzalamıştı.
Yasa, Rus enerji ihracatına katkı sağlayan enerji boru hatlarının inşasında çalışan bazı gemi şirketlerine yaptırım uygulanması şartını getiriyor.
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