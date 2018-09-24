Ruslar Türk lezzetleriyle buluştu

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisine (TİM) bağlı Türkiye Tanıtım Grubu’nun desteğiyle Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından “Makarna, Bulgur, Bakliyat ve Bitkisel Yağın Dünya Piyasalarında Tanıtımı Projesi" kapsamında belirlenen beş hedef ülkeden birisi olan Rusya’nın başkenti Moskova’da 9 gün süren "Türk Lezzetleri Festivali" gerçekleştirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TİM Sektör Kurulu Başkanı ve Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, güçlü bir Türkiye ekonomisi için üretmek, istihdamı artırmak ve ihracatı geliştirmek amacıyla dünyanın birçok ülkesinde tanıtım çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

Sektörün ihracatının artırılması için yürüttükleri çalışmalar ve gerçekleştirdikleri projeleri her geçen gün artırarak hayata geçirdiklerine değinen Altunkaya, şunları kaydetti:

"Türkiye Tanıtım Grubu’nun desteğiyle Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak Makarna, Bulgur, Bakliyat ve Bitkisel Yağın Dünya Piyasalarında Tanıtımı Projesi kapsamında belirlediğimiz hedef ülkelerde Türk Lezzetleri Festivali gerçekleştiriyoruz. İlkini Gana’da yaptığımız festivalin ikincisini Rusya’nın başkenti Moskova’da gerçekleştirdik. 9 gün süren festivalde makarna, bulgur, bakliyat ve bitkisel yağlarımızın tanıtımını sağladık. Tanıtımını gerçekleştirdiğimiz ürünlerle yapılmış yemeklerimizi Ruslara ikram ettik. Diğer taraftan Rus mutfak kültürünün önemli yemekleri bizim ürünlerimizle yapılarak yine Ruslara ikram edildi. Festivalde, yaklaşık on bin kişiye Türk mutfağının tanıtımını yaptık."

Altunkaya, sonraki durakların Çin, Cibuti ve Somali olacağına dikkati çekerek, "İhraç pazarlarımızı çeşitlendirmeye ve mevcut pazarlarımızdaki payımızı artırmaya dönük çalışmalarımız büyük bir hızla devam edecek." ifadesini kullandı.

Uzun yıllardır sürdürülen çalışmalar sayesinde Türkiye’nin birçok alanda tanıtımının yapıldığını dile getiren Altunkaya, bir yandan Türkiye'nin geleneksel yemeklerinin tanıtımını yaptıklarını diğer yandan da etkinliklerin düzenlendiği ülkelerde yaşayanların gastronomi turizmi için Türkiye'ye gelmesine katkı sağladıklarını vurguladı.

Muhabir: Zuhal Kocalar



