Rus ekonomisinde büyüme hız kesti

MOSKOVA (AA) - Rus ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 1,3 oranında büyüdüğü bildirildi.

Rusya Federal İstatistik Servisi'nin (Rosstat) verilerine göre, ülke ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 1,3'lük büyüme kaydetti.

Rusya Merkez Bankası, ABD’nin Rusya’ya yönelik uygulamaya koyduğu son yaptırımların ardından ilk çeyrek büyüme tahminini yüzde 1,5-1,8 seviyesinden, 1,3-1,5 seviyesine düşürmüştü.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin de Rosstat tarafından yayınlanan verilerin ardından yaptığı açıklamada, Rus ekonomisi için 2018 büyüme tahminlerini, beklenenin altında kalan ekonomik göstergeler nedeniyle aşağı yönlü revize etmeyi planladıklarını söyledi.

Rus ekonomisi iki yıllık resesyonun ardından 2017’de yüzde 1,5 oranında büyümüştü.

Muhabir: Emre Gürkan Abay