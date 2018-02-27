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Rönesans Endüstri Genel Müdürü Toroğlu: Petrokimya tesisi dışa bağımlılığı azaltacak

Rönesans Endüstri Genel Müdürü Toroğlu, "(Cezayir ile petrokimya yatırımı) Yumurtalık Serbest Bölgesi'nde kurulacak polipropilen petrokimya tesisi, Türkiye'nin 550 milyon dolarlık kaynağının dışa akmasını önleyecek." dedi.

27 Şubat 2018 Salı 19:42
Rönesans Endüstri Genel Müdürü Toroğlu: Petrokimya tesisi dışa bağımlılığı azaltacak
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CEZAYİR – Bahattin Gönültaş (AA) - Rönesans Endüstri Genel Müdürü Nuri Celal Toroğlu, Cezayir ile Adana Yumurtalık'ta petrokimya tesisi kurulması için 1 milyar dolarlık anlaşma imzalanmasını değerlendirirken, "Yumurtalık Serbest Bölgesi'nde kurulacak polipropilen petrokimya tesisi, Türkiye'nin 550 milyon dolarlık kaynağının dışa akmasını önleyecek." dedi.

Türkiye ile Cezayir arasında 1 milyar dolarlık anlaşma

Toroğlu, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye-Cezayir İş Forumu'nda açıkladığı petrokimya tesisi yatırımının, Türkiye'nin bu alanda dışa bağımlılığını yüzde 25 azaltmak için yapılmış büyük ve anlamlı bir yatırım olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, ağırlıklı olarak halı, ambalaj malzemeleri ve mobilyada kullanılan polipropilen ithalatının tutarının yıllık 2,2 milyar dolar olduğuna işaret eden Toroğlu, tesisin Türkiye'nin yaklaşık 550 milyon dolarlık kaynağının dışa akmasını önleyeceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Cezayir İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Cezayir'in milli enerji şirketi SONATRACH ile ülkemizin önde gelen firmalarından olan Rönesans ve Bayegan arasında Adana'da Yumurtalık Serbest Bölgesi'nde 1 milyar dolarlık petrokimya yatırımı konusunda anlaşmaya varıldı. Yılda 450 bin ton polipropilen üretecek bu tesisin ham maddesi elbette Cezayir'den tedarik edilecek. Bu tesisin faaliyete geçmesiyle ülkemizdeki cari açık noktasında da ciddi sıkıntıyı aşmış olacağız. Dışa bağımlılığı da yüzde 25 oranında azaltmış olacağız." ifadesini kullanmıştı.

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