Robot süpürgelere ilgi yüzde 145 arttı

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada verilerine göre yaz aylarında robot süpürgelere ilgi geçen yıla göre yüzde 145 arttı.

Hepsiburada'nın açıklamasına göre, robot süpürge alanların yüzde 43'ünü 36-45 yaş aralığı oluştururken, bu oranı yüzde 38 ile 25-35 yaş aralığı takip etti. İl dağılımı incelendiğinde İstanbul'u sırasıyla Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli ve Aydın takip etti. Robot süpürgelere kadınların ilgisi ise geçtiğimiz yaza oranla yüzde 113 artış gösterdi.

Hepsiburada'da robot süpürgeler 5 ayrı markada, 14 farklı çeşitle ve avantajlı fiyatlarla müşterilere sunuluyor. Tüm dünyada artan hava kirliliğini önlemek amacıyla sağlık ve hijyen konularına dikkat çekilmesi, robot süpürgelere olan talebi de artırıyor. Robot süpürgeler, yüksek verimli partikül emilim filtreleri ilepartikül maddeleri emerek hijyenik bir temizlik sağlıyor. Bu süpürgeler ayrıca, rahat nefes almayı zorlaştıran kir ve polen gibi alerjenleri de ortadan kaldırıyor.

Dijital değişim ve teknolojinin sunduğu yeniliklerden yararlanmak isteyenler, zamandan tasarruf ederek evi sürekli temiz olsun isteyenler, küçük çocukları olan aileler ve evcil hayvan sahipleri robotik elektrikli süpürgelere olan rağbeti artırıyor.



Robot süpürgeler, gelişmiş haritalama teknolojileri sayesinde durmaksızın çalışıyor, otomatik olarak şarj istasyonuna dönerek kendini şarj ederek temizliğe kaldığı yerden devam edebiliyor. Bu özellikleriyle kullanıcılar evde değilken bile evlerinin temizlenmesinin rahatlığını yaşayabiliyor.

Robot süpürgeler, üzerinde farklı bölgelere yerleştirilmiş kızılötesi ışın ve fotoselli sensörleri sayesinde duvarları, engelleri ya da merdiven gibi dik kesitleri algılıyor, bunlara yaklaştığında çarpmadan yön değiştirebiliyor.