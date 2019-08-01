Retro Lunapark’ta çocukların neşesi, ağustosta daha da artıyor

İSTANBUL (AA)- Akasya Retro Lunapark, birbirinden farklı tiyatro oyunları, müzikal ve konserlere ev sahipliği yapacak. Yaz boyunca Sevimli Dinozor, Ezo Sunal La La La Konseri Akustik, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler ve Canım Kardeşim adlı oyunların sergileneceği Akasya’da, minik misafirler ücretsiz olarak sanata doyacak.



Akkök Holding’ten yapılan açıklamaya göre, kocaman sevimli dinozor yavrusunun insanlarla olan maceralarını anlatan heyecan ve eğlenceyle dolu oyun Sevimli Dinozor, 3 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00’da sahnelenecek.



Her dönem en sevilen klasik masalları arasında yer alan “Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler” çocuklara eğlence, yetişkinlere keyifli ve nostaljik bir atmosfer sunacak. Eğlenceli oyun, 24 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00’da yüzleri güldürecek.

Çocukların sevgilisi iki kardeş Müge ve Mine’nin yanlarına sevimli kedileri Mıncır’ı da alarak dünyayı dolaştıkları, reyting rekortmeni “Canım Kardeşim” adlı çizgi dizinin tiyatroya adaptasyonu 25 Ağustos Pazar günü saat 18.00’da minik misafirlerle buluşacak.



Tiyatro oyunlarının yanı sıra ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte dans edip şarkılar söylediği Ezo Sunal La La La konseri, 4 Ağustos Pazar ve 1 Eylül Pazar günlerinde 18.30’da sahnelenecek.



Çocuklara unutulmaz bir yaz vaat eden Retro Lunapark’ta tüm gösterimler, tüm Akasya misafirlerine ücretsiz olarak sunulacak.

