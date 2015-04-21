Restoranlarda "Ne Vereyim Abime?" Devri Bitiyor

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın, Türk garsonların sipariş alma süreçlerini mizahi bir dille anlattığı "Ne vereyim abime?" halleri, geliştirilen dijital menü uygulamasıyla artık sona erecek. Tegmos AŞ’nin, Samsung’un çözüm ortaklığında geliştirdiği internet tabanlı "TegTab" platformu, kullanıcılarına yemek siparişi verme, garson çağırma, hesap isteme, kalori bilgisi gibi birçok içerik sunacak.Cem Yılmaz’ın gösterilerinde "Dünya çapında restoranlarımız var ama sunumda eksiğiz. Bizde garson faktörü var. Garson gelip, ’Ne vereyim abime?’ diye sorar" sözleriyle mizahi bir dille hicvettiği garsonların sipariş alma süreci, "TegTab" dijital menü platformu sayesinde artık bir tıkla yapılabilecek.PARA ALMAYAN PARA VEREN BİR SİSTEMTegmos AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mansur Özdoğan, TegTab’ın tamamen Türk mühendislerce geliştirilen çok kapsamlı faydalar sağlayan ve geliştirilen bir interaktif platform olduğunu söyledi.Platformun Samsung’un çözüm ortaklığında ve internet tabanlı olarak hayata geçirildiğini belirten Özdoğan, şu bilgileri verdi: "İşletmelerden hiç bir ücret almadan tüm yatırımı tamamen Tegmos AŞ olarak biz üstleniyoruz. Bu sayede işletmeleri öncelikle menü baskı maliyetlerinden kurtarıp, anlık olarak fiyat ve görsel değiştirme imkanına kavuşturuyoruz. Kullanıcılara ise yemek yerken keyifli zaman geçirebilmelerini sağlayacak Web ortamında bulunmayan onlarca özel uygulama ve avantaj sunuyor. Bunların yanında, TegTab kurulu olduğu işletmelere, reklam ve sponsorluk alanlarından gelir ortaklığı modeliyle kazanç elde etme olanağı da veriyor."SOSYAL MEDYA UYGULAMALARIYLA ENTEGRETegmos AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Osman Karagöz de TegTab’ın işletmelere geri bildirim imkanı sağladığını ve bu sayede işletmenin hangi müşterinin daha önce neler yediğini, favori yiyecek ve içeceklerinin neler olduğunu, yemek ve hizmetten memnun kalıp kalmadığını rahatlıkla görebildiğini dile getirerek, "TegTab ilk bakışta dijital bir menü uygulaması gibi görünse de, kendine özgü ekosistemi sayesinde hem kullanıcılarına hem de bulunduğu işletmelere birçok avantaj ve yenilik sunuyor" dedi.Uygulamanın entegre olduğu sosyal medya uygulamalarıyla kullanıcılarının yapacağı paylaşımlar sayesinde kurulu bulunduğu işletmelerin tanıtımına ve popülerliğine de katkı sağlayacağına dikkati çeken Karagöz, TegTab’ın şimdilik Ankara ve İstanbul’daki seçkin işletmelerde yer almaya başladığını söyledi.