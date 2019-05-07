Renault'dan mayıs ayında cazip fırsatlar

İSTANBUL (AA) - Renault, mayıs ayında tüm binek ve hafif ticari modellerinde geçerli avantajlı fiyatlar ve artan ödemeli kredi seçenekleri ile müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Renault müşterileri, artan ödemeli kredi kampanyası kapsamında 30 bin lira peşinat ve aylık 1500 liradan başlayan taksit seçenekleri ile yeni bir otomobil sahibi olma fırsatı buluyor.

Kampanya dahilinde Clio HB modeline 30 bin lira peşinat ile 1500 liradan başlayan taksitlerle sahip olunabiliyor.

Megane Sedan'da 45 bin lira peşinat ile 2 bin lira aylık taksit avantajı sunulurken, Captur modeli için 40 bin lira peşinat ile 2 bin lira aylık taksit imkanı mevcut.

Kampanyada Kadjar ise 55 bin lira peşinat ve 3 bin lira aylık ödeme seçenekleri ile satışa sunuluyor. Artan ödeme seçeneği için 1,89 faiz oranı yer alıyor.

Artan ödemeli kredi kampanyasından yararlanmak istemeyen hafif ticari araç müşterileri için 40 bin lira kredi ve 12 aya varan vade seçeneklerine sıfır faiz fırsatı bulunuyor.

Mayıs ayında Clio HB 80 bin 400 lira, Kangoo 96 bin 900 lira, Megane Sedan 107 bin 900 lira, Trafic ve Master 124 bin 400 lira, Captur ise 139 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.