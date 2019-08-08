Renault'dan ağustos ayı kampanyası

İSTANBUL (AA) - Renault, ağustos ayı kampanyasında, tüm binek ve hafif ticari modellerinde avantajlı başlangıç fiyatları ve artan ödemeli kredi seçenekleri sunarken, markanın hafif ticari modellerinde sıfır faiz fırsatı bulunuyor.
Artan ödeme seçeneği için 1,73'ten başlayan faiz oranları yer alırken, kampanya kapsamında Renault Kasko'da anında bin TL, uzatılmış garantide ise 500 TL indirim imkanına sahip oluyor.
Artan ödemeli kredi kampanyasından yararlanmak istemeyen Kangoo, Master ve Trafic hafif ticari araç müşterileri için 50 bin TL kredi, 12 ay vade için yüzde sıfır faiz fırsatı bulunuyor.