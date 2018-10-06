Renault’da ekim ayında sıfır faiz fırsatı

İSTANBUL (AA) - Renault, ekim ayında binek ve hafif ticari tüm modellerinde maksimum 30 bin kredi ve 12 aya varan vade seçeneklerinde sıfır faiz fırsatı sunuluyor.

Renault'tan yapılan açıklamaya göre, Renault ekimde müşterilerine sıfır faiz fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında binek ve hafif ticari tüm Renault modellerinde maksimum 30 bin kredi ve 12 aya varan vade seçeneklerinde sıfır faiz fırsatı sunuluyor. Daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise maksimum 200 bin kredi 48 aya kadar yüzde 2,34 sabit faiz oranı bulunuyor.

Ekim ayında Renault Clio HB ve Megane Sedan sahibi olmak isteyen müşteriler için özel bir kampanya fırsatı da yer alıyor. Ekim ayında hurda araç teşvikinden yararlanacak Renault müşterileri, kampanya kapsamında devlet desteği ile birlikte Clio HB modeline 79 bin 900 TL, Megane Sedan’a ise 91 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olabiliyor.



Ekim ayında Captur 137 bin 400 TL, Kadjar 179 bin 750 TL, Kangoo 108 bin 300 TL, Trafic ise 136 bin 100 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.



