Renault ve Dacia'dan hurda teşvikine ek indirim

İSTANBUL (AA) - Renault ve Dacia, hurda araç teşvikinden yararlanacak müşterilerine ek indirim fırsatı sunuyor.



Renault açıklamasına göre, 16 yaş ve üzeri herhangi bir marka ve model binek ya da hafif ticari aracını yenilemek isteyen müşteriler, kendi adlarına perakende alımlarında geçerli olan kampanyadan faydalanabiliyor.

Renault ve Dacia, kampanya kapsamında Clio HB, Clio Sport Tourer, Kangoo Multix, Kangoo Express, Sandero, Lodgy, Dokker Combi ve Dokker Van'ın perakende satın alımlarında, anahtar teslim fiyatı üzerinden 10.000 TL'ye varan devlet ÖTV teşviğine ek olarak, 5.000 TL’lik indirim sağlıyor.

Bu kampanya çerçevesinde hurda teşviki kapsamındaki binek ya da hafif ticari araç, aynı sınıfta olan Renault ya da Dacia araçla yenilenebilmekte.



Müşteriler, gerekli belgelerle kampanyaya katılım durumunda, Renault Finans’tan yüzde 1,54 faiz oranı ile kredi kullanma hakkını da sahip olabiliyor.



