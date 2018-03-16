Renault ve Dacia’dan bahar servis kampanyası

İSTANBUL (AA) - Renault ve Dacia araç sahipleri, otomobillerini bahar aylarına fırsatlarla hazırlıyor.

Renault'tan yapılan açıklamaya göre, Renault ve Dacia araç sahipleri, otomobillerini bahar aylarına fırsatlarla hazırlıyor. 14 Nisan'a kadar yetkili servislerde geçerli olan bahar servis kampanyası kapsamında, 0-3 yaş tüm Renault ve Dacia modellerinde bakım, mekanik ve ön cam onarımları, aksesuar fix paketleri yüzde 20 indirimli fiyatlarla yer alıyor.

Ayrıca müşterilere, kampanya kapsamında 4 adet Bridgestone, Continental, Lassa veya Michelin lastik alımlarında 80 lira indirim imkanı sağlanırken, MaxxiGarantim alımlarında ise 100 lira değerinde hepsiburada.com hediye indirim kodu veriliyor. Kampanya dahilinde Maximum kart ödemelerinde artı 6 taksit imkanı bulunuyor.

