Rekabet Kurumu Dış Paydaş Çalıştayı

ANKARA (AA) - Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, kurumsal kapasitelerini geliştirmek istediklerini belirterek, "Paydaşlarımızın sesini duymak ve bu doğrultuda 2019-2023 stratejik planımızı hazırlamak istiyoruz." dedi.

Kurumun, 2019-2023 Stratejik Planı'na ilişkin "Dış Paydaş Çalıştayı" Bilkent Otel'de gerçekleştirildi.

Torlak, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, kurumların hafızalarıyla geliştiğine işaret ederek, tecrübeler ışığında gidilmesi gereken rotanın doğru çizilmesi kadar hedefe gidiş yöntemlerinin doğru belirlenmesinin de önemli olduğunu söyledi.

Rekabet Kurumunun 20. yılını geride bıraktığına dikkati çeken Torlak, kurumun değerini, güvenilirliğini, farkındalığını koruyarak güçlendirmeyi ve tüketici refahına katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Torlak, "Piyasaların rekabete açık ve şeffaf olmasının önündeki engelleri kaldırarak, etkin işleyen rekabetçi piyasaların oluşması ve korunmasını sağlamak bizim asli görevimiz. Kararlarımızın piyasayı ne ölçüde etkilediğinin farkındayız. Süreç içinde duyamadığımız, zamanla körleştiğimiz noktalar olabilir. Farklı paydaşların bir arada olduğu bu toplantıda geri bildirimleri ve eleştirileri dikkati alarak kurumsal kapasitemizi geliştirmek istiyoruz. Paydaşlarımızın sesini duymak ve bu doğrultuda 2019-2023 stratejik planımızı hazırlamak istiyoruz." diye konuştu.

Torlak, Rekabet Kurumunun sadece verdiği cezalarla anılan bir kurum olmasını istemediklerini belirterek, toplumda rekabet kültürünün yerleşmesi ve gelişmesine katkı sağlama çabası içinde olduklarını kaydetti.