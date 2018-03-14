Rekabet Kurulunda sözlü savunma

ANKARA (AA) - Rekabet Kurulunca, Adıyaman'da faaliyet gösteren 30 otogaz bayisi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısı yapıldı.

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, kurum binasındaki toplantıda, söz konusu firmaların aralarında anlaşarak fiyatları yükseltmek suretiyle rekabeti ihlal edip etmediğinin tespiti için soruşturma açıldığını belirterek, sözü soruşturma heyetine verdi.

Soruşturma heyeti temsilcisi, Adıyaman'da otogaz perakende satış pazarında faaliyet gösteren 30 teşebbüs hakkında yapılan soruşturma sonucunda, Ayel, Beyazyıldız, Karataş Petrol Ürünleri, Demircioğulları Petrol, Denyıl Akaryakıt, Dostlar Akaryakıt, Karınca Akaryakıt, Mustafa Yücel Petrol, Özdemirel Yakıt, Özdereci Akaryakıt, Şahin Petrolcülük, Tohumcu Akaryakıt, Ünal Turizm, Yetiş Petrol'ün pazarda rekabeti kısıtlama amacı taşıyan bir anlaşma içinde oldukları ve Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri tespitiyle, ilgili teşebbüslere idari para cezası verilmesi gerektiği kanaatine ulaşıldığını bildirdi.

Hakkında soruşturma yürütülen şirket temsilcileri ise rekabeti ihlal edici ya da sınırlayıcı uygulamalarda bulunmadıklarını savunarak, idari para cezası verilmemesi talebinde bulundu.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 29 Mart'ta açıklayacak. Kararın daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyuru yapılacak.