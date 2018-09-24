ANKARA (AA) - MP Hotel Management Tur. İnş. Tic. Yat. AŞ, Muğla, Antalya ve İzmir'de bulunan 8 otelin kiralanmasına ve İşletilmesine ilişkin devralma işlemi için Rekabet Kuruluna başvuruda bulundu.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Turizm, Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren, MP Hotel Management Tur. İnş. Tic. Yat. AŞ tarafından, Antalya'da bulunan Magic Life Water World Imperial Labranda Alantur ve Muğla'daki TUI Blu Marmaris, Bodrum Imperial, Senses Hotel Bodrum, Labranda Loryma Resort Hotel, Labranda Bodrum Princes&SPA, Labranda TMT ile İzmir'de bulunan Alaçatı Beach Resort otellerinin kiralanmasına ve işletilmesine ilişkin devralma işlemi için Rekabet Kuruluna başvuru yapıldı.