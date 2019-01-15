Rekabet Kurulu kararları

ANKARA (AA) - Rekabet Kurulunca bazı birleşme ve devralma işlemlerine izin verildi.Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Tahincioğlu Ailesi mensuplarının Avrasya Gaz AŞ'de sahip oldukları belli orandaki hissenin Adnan...