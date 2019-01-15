Rekabet Kurulu kararları

ANKARA (AA) - Rekabet Kurulunca bazı birleşme ve devralma işlemlerine izin verildi.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Tahincioğlu Ailesi mensuplarının Avrasya Gaz AŞ'de sahip oldukları belli orandaki hissenin Adnan Şen tarafından devralınması işlemi Kurulca uygun bulundu.
OC Oerlikon Corporation AG, Pfaffikon'un sürüş sistemleri segmenti GrazianoFairfield AG'nin Dana Incorporated tarafından devralınması işlemine izin verildi.
Kurulca, LG Electronics Inc ile Lufthansa Technik AG arasında tam işlevsel ortak girişim şirketleri kurulması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.
Esterline Technologies Corporation hisselerinin TransDigm Group Incorporated tarafından devralınması işlemine izin verildi.
Japan Alumina Associates Pty Ltd'nin ITOCHU Minerals&Energy of Australia Pty Ltd'ye ait belli oranda hissesinin Press Metal Bintulu Sdn Bhd. tarafından devralınması işlemine menfi tespit belgesi verilmesi kararlaştırıldı.