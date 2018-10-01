Rekabet Kurulu kararları

ANKARA (AA) - Rekabet Kurulunca, THY OPET Havacılık Yakıtları AŞ ve Türk Hava Yolları AO arasında imzalanan Yurtiçi Uçak Yakıtı Alımı ve Yükleme Hizmeti Alımı Çerçeve Sözleşmesi'ne, THY OPET Havacılık'ın pazar payının yüzde 40'ın üzerinde olduğu 40 havalimanı için bireysel muafiyet tanınması kararlaştırıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan kararda, THY OPET Havacılık Yakıtları AŞ ve Türk Hava Yolları AO arasında imzalanan Yurtiçi Uçak Yakıtı Alımı ve Yükleme Hizmeti Alımı Çerçeve Sözleşmesi için THY OPET Havacılık'ın pazar payının yüzde 40'ın altında olduğu Antalya, Dalaman (Muğla), Sabiha Gökçen (İstanbul), Çorlu (Tekirdağ), Tokat ve Siirt havalimanlarında grup muafiyeti uygulandığı hatırlatıldı. Rekabet Kurulunca, THY OPET Havacılık Yakıtları AŞ'nin pazar payının yüzde 40'ın üzerinde olduğu Atatürk ve Esenboğa havalimanlarının aralarında bulunduğu 40 havalimanı için de sözleşmeye bireysel muafiyet tanınmasına karar verildiği belirtildi.

Kuruldan, Turkland Sigorta AŞ'nin hisselerinin Maher Yatırım Holding AŞ tarafından, Bohai Capital Holding'in tek kontrolündeki Avolon Holdings Limited'in ortak kontrolünün Orix Aviation Systems Limited tarafından, Treofan Holdings GmbH'nin tek kontrolünün Blitz F18-52 GmbH (Jindal Poly Films Germany GmbH) tarafından ve Danske Commodities'in tek kontrolünün Equinor Refining Norway tarafından devralınmasına da izin çıktı.