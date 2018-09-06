Reeder'ın hedefi yılda 6 milyon akıllı cep telefonu üretmek

SAMSUN (AA) - FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Yerli akıllı cep telefonu ve tablet bilgisayar firması Reeder'ın Yönetim Kurulu Başkanı Uygar Saral, hedeflerinin yılda 6 milyon akıllı cep telefonu üretmek olduğunu söyledi.

Türkiye'nin akıllı cep telefonu ve tablet bilgisayar firması Reeder'ın Samsun'da açtığı, ilk etapta 180 kişinin istihdam edildiği fabrikada üretim bandı dönmeye başladı.



Saral, AA muhabirine, 2009 yılında e-kitap okuyucu ile sektöre giriş yaptıklarını daha sonra akıllı tablet ve cep telefonu ile dizüstü bilgisayar ürettiklerini belirtti.

Samsun'da açtıkları fabrikayı kısa sürede büyütmeyi hedeflediklerini vurgulayan Saral, gelecek yıllarda fabrikada kapasite artırımına gideceklerini vurguladı.

Türk tüketicisinin teknolojiye ilgi ve ihtiyaç duyduğuna işaret eden Saral, şöyle devam etti:

"Şu on yıllık serüvende, o ilgi ve ihtiyaç her zaman tam anlamıyla karşılanmadı. Karşılanmadığı noktada biz vardık. Şu anda Türkiye'de en çok satılan tablet bilgisayar modeli Reeder marka. Çünkü biz en uygun fiyatlı, gençlerin, çocukların android işletim sistemiyle bütün uygulamaları kullanabileceği, hatasız, kusursuz çalışan, problem yaşadığında bir telefonun ucunda müşteri hizmetleriyle konuşabileceği ciddiyette bir organizasyon kurduk, ürünü geliştirdik. O ürün de Türkiye'nin en çok satılan ürünü oldu."

Saral, Reeder'ın bir Türk markası olduğunun çok fazla bilinmediğini, araştıran kullanıcıların ise yerli ve milli ürüne sahip çıkmak adına markayı desteklediğini dile getirdi.

- Hedef yılda 6 milyon cep telefonu

"Reeder" markasıyla tablet, bilgisayar ve cep telefonu ürettiklerini anlatan Saral, şunları kaydetti:

"Reeder, Teknosa'nın 'Preo' markalı telefonlarını üretiyor, Turkcell'in T tabletlerini üretiyor. Onun dışında kendi markasıyla bugüne kadar 160'ın üzerinde projesi var. Biz aynı zamanda birçok kurumsal projede yer aldık. Şu anda 3 model tablet ve 3 model telefonumuz var. Ayda yaklaşık 50-60 bin ürün satıyoruz. Anadolu'daki yatırımımız bizim 3 yıllık bir planımızdı. İlk üretim bandından ürünler çıkmaya başladı. Bu üretim bandının kapasitesi yıllık 600 bin adet. Kalkınma bankalarının danışmanlarıyla birlikte bir yıldır proje üretiyoruz. Çizimleri tamamlanan yine Samsun'da kurulması beklenen bir entegre tesis var. KOSGEB, Yatırım Kalkınma Ajansı ile Ekonomi Bakanlığı iş birlikleriyle tamamladığımız projeler var. Onu hayata geçireceğiz. Onun kapasitesiyle hedefimiz aslında yılda 6 milyon akıllı telefon üretmek."

Çin ile gerekli ortaklıkların kurulduğunu belirten Saral, yılda 6 milyon cep telefonu üretme hedeflerine 2-3 sene içinde ulaşmayı planladıklarını sözlerine ekledi.