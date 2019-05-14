Red Bull Music Warm Up ile sahne öğrencilerde

İSTANBUL(AA) - Yeni nesil müzisyenlerin adını duyurmak amacıyla hazırlanan video serisi Red Bull Music Warm Up ile yeteneğine güvenen 6 yeni genç müzisyen veya gruba destek verilecek.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, 6 senedir olduğu gibi bu sene de Red Bull Music Warm Up ile yeteneğine güvenen ve müziğinin kampüs sınırlarını aşmasını isteyen üniversiteli öğrencilere seslerini duyurma fırsatı sunulacağı ifade edildi.

Bugüne kadar Yüzyüzeyken Konuşuruz, Nilipek., Bubituzak, Nova Norda, The Away Days, İdil Meşe, Al'York, Ethnique Punch gibi birçok ismin yer aldığı Red Bull Music Warm Up kapsamında müziklerini duyurmak isteyen üniversiteli öğrenciler, kendi besteleri ile Türkiye’nin dört bir yanına yayılan on iki üniversitede kayıt yaptırabilecek.

Kayıtların ilk durağı 13-14 Mayıs'tae Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi olacak.

Kayılar, 15-16 Mayıs tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi Youth Store’da, 18-19 Mayıs tarihlerinde Karabük Çay ve Ötesi’nde, 20-21 Mayıs tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi’nde, yine 20-21 Mayıs tarihlerinde Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nde, 21-22 Mayıs tarihlerinde Ege Üniversitesi Ege Yurt’ta, 23-24 Mayıs tarihlerinde Dicle Üniversitesi Sadabad Cafe’de, 23-24 Mayıs tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi Yakut Çarşı’da, 27-28 Mayıs tarihlerinde Eskişehir Bach.çe Sanat Akademi’de, 27-28 Mayıs tarihlerinde Selçuk Üniversitesi İnka Cafe’de, 29-30 Mayıs tarihlerinde Kırıkkale Üniversitesi Youth Store’da, 30-31 Mayıs tarihlerinde Erciyes Üniversitesi Shadow Cafe’de devam edecek.

Red Bull Music Warm Up için seçilen altı ayrı müzisyen ya da müzik grubundan bir tanesi Red Bull’un dünyanın çeşitli noktalarında konumlanan tam donanımlı stüdyolarında kayıt alma şansı yakalayacak.