Red Bull Music Festival İstanbul’un hip hop sahnesi Zorlu PSM’de

İSTANBUL (AA) - Red Bull Music Festival İstanbul’un East vs West konsepti, hip hop kültüründeki doğu-batı yakası çekişmesini Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ne taşıyor.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Red Bull Music Festival İstanbul’un "iki yaka tek sahne" söylemiyle ortaya çıkan East vs West konsepti, hip hop kültüründeki doğu-batı yakası çekişmesini İstanbul Boğazı’nın ortasında başlatarak, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ne taşıyor.

Hip hop’ta queer bir temel yaratan ve sıradanlığın tam tersine düşen konumuyla hip hop sahnesinde modern bir basamak oluşturan Zebra Katz, r’n’b, caz ve soul beat’leri güçlü anlatımıyla sunan, Londra üssündeki en başarılı kadın MC’lerden biri olan Little Simz, son dönemde rap’in en popüler ismi haline gelen Ezhel ile adını alternatif sahneden farklı müzisyenlerle yaptığı çalışmalarla sıkça duyduğumuz Kamufle ve Dostları, şehrin hip hop tınılarının bambaşka bir boyuta ulaşacağı bir gece için Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde buluşuyor.