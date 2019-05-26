Raylı Sistemler Kümelenmesi Başkanlığına Hayri Avcı seçildi

ESKİŞEHİR (AA) - Raylı Sistemler Kümelenmesi Başkanı, TÜLOMSAŞ Genel Müdürü Hayri Avcı oldu.

Raylı Sistemler Kümelenmesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Raylı Sistemler Kümelenmesi Olağan Genel Kurulu ve Vizyon 2023 Toplantısı TÜLOMSAŞ Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Genel Kurul ve Vizyon 2023 Toplantısı'na Eskişehir Vali Yardımcısı Akın Ağca, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çabuk, Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir KÜPELİ, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Meclis Başkanı Süha Özbay ve raylı sistemler sektörünün temsilcileri katıldı.

Genel kurulda, Raylı Sistemler Kümelenmesi Başkanlığına TÜLOMSAŞ Genel Müdürü Hayri Avcı seçildi. Küme başkanlığını bugüne kadar başarıyla yürüten Kenan Işık, başkan yardımcısı olarak görev aldı.

Yönetim kurulu, AÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr Ahmet Çabuk, ESTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Şenel, Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı (ATAP) Başkanı Ali İhsan Karamanlı, sanayiciler Ramazan Yanar, Sinan Musubeyli ve Gürhan Albayrak'tan oluştu.

Kümelenmenin başkanı ve TÜLOMSAŞ Genel Müdürü Hayri Avcı, toplantıda yaptığı konuşmada, yeni bir anlayışla farklı pazarlar için farklı yöntem ve etkinliklerin hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Küme faaliyetlerini bir strateji planı çerçevesinde yürüteceklerini ifade eden Avcı, şunları bildirdi:

"Tüm üye kuruluşlarımızın var olan imkan ve kabiliyetleri birleştirilerek raylı sistemler pazarında etkinliğimizi ve rekabet gücümüzü artıracağız. Emek yoğun işlerden, bilgi ve teknoloji üreten bir yapıya geçerek karlılık ve yatırım gücünün artırılması gerekiyor. Mühendislik çalışmalarına önem verilerek destekleneceğiz. Uzmanlaşmaya önem verilecek. Ar-Ge temelli olarak yeni ürün ve ürünlerle pazarda etkin olunması için gerekiyor. Bunun için çabalayacağız. Dijital dönüşüm çalışmalarında etkin katkı ve destek vereceğiz."

Konuşmanın ardından Raylı Sistemler Kümelenmesi Başkan Yardımcısı Kenan Işık, raylı sistemler sektörü ve Eskişehir vizyonunu, TÜLOMSAŞ Ar-Ge Dairesi Başkanı İbrahim Erşahin ise TÜLOMSAŞ Ar-Ge ve YHT Projeleri ile yeni Ar-Ge çalışmaları ile projelerini içeren sunum yaptı.